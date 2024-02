Offiziell Bilder zum Xiaomi 14 ultra

Im Vorfeld des Launch der neuen Xiaomi 14 ultra hat das Unternehmen nochmal nachgelegt und offizielle Bilder der Modelle und des neuen Kamera-Moduls veröffentlicht. Die Grafiken wurden über die offiziellen Kanäle von Xiaomi geteilt und damit kann man die Rückseite und die Farbvariationen der neuen Ultra-Modelle bereits in voller Pracht bewundern. Dazu bestätigt sich auch die neue Leica-Hauptkamera – davon waren aber die meisten Experten bereits mehr oder weniger fest ausgegangen.

Die Ankündigung von Xiaomi, den Start der neuen Xiaomi 14 Serie auf den 25. Februar 2025 festzulegen, hat bei Technik-Enthusiasten weltweit für Begeisterung gesorgt. Die Vorfreude ist groß, da zu diesem Zeitpunkt nicht nur mit der offiziellen Vorstellung der Smartphones gerechnet wird, sondern auch Details zur Preisgestaltung in Deutschland bekannt gegeben werden dürften.

Interessanterweise hat das Unternehmen entschieden, nicht die gesamte Palette der Xiaomi 14 Modellreihe in Deutschland anzubieten. Stattdessen wird es zwei ausgewählte Modelle geben, die wahrscheinlich die Bedürfnisse der deutschen Nutzer am besten abdecken und die Markenpräsenz in Europa stärken sollen. Dies könnte für potenzielle Käufer bedeuten, dass sie sich auf Geräte konzentrieren können, die mit besonderem Fokus auf die bevorzugten Funktionen und Spezifikationen des deutschen Marktes ausgewählt wurden.

Mit Xiaomi’s Strategie, eine reduzierte Auswahl anbieten zu wollen, könnte auch eine gezielte Positionierung im Wettbewerb einhergehen. Diese selektive Markteinführung könnte ebenso darauf hindeuten, dass Xiaomi die Reaktion der Verbraucher testen und bei positiver Resonanz eventuell in Zukunft weitere Modelle der Serie in Deutschland einführen möchte. Für echte Fans der Marke und Liebhaber innovativer Smartphones sind dies spannende Zeiten, und der 25. Februar 2025 dürfte mit großer Spannung erwartet werden.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 ultra

Es wird also kein Xiaomi 14 pro für Deutschland geben und die Nutzer müssen sich zwischen der Ultra-Version und dem ganz normalen Xiaomi 14 entscheiden.

Die technischen Daten der Ultra Modelle sehen dabei wie folgt aus (erwartet):

6.73″ QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC

Android 14, HyperOS

Kamera: 50MP 1″ (VA) + 50MP (UW) + 50MP 3.2X + 50MP 5X Tele

32MP selfie

Akku 5,300mAh mit 90W wired charging

Leica Linsen

IP68 rating