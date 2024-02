iPhone 16: zwei neue Farbversionen könnten kommen

Die iPhone 16 pro Modelle könnten in diesem Jahr nicht nur neue Technik bekommen, sondern auch wieder neue Farben. Es gibt Hinweise, dass Apple möglicherweise auf Titanium Gray und Desert Titanium als neue Farbversionen setzt. Damit würde auch wieder ein goldener Farbton in die Auswahl kommen – viele Nutzer hatten sich dies gewünscht.

Im Original schreibt der Leaker wie folgt:

Basierend auf den Informationen, die ich finden konnte, könnten die neuen Farben des iPhone 16 Pro sein Wüstengelb (Desert Titanium), ähnlich dem Gold des iPhone 14 Pro, aber tiefer und schwerer Zementgrau (Titangrau), ein Space-Grau-Farbton, der dem des iPhone 6 ähnelt. Andere mögliche Farben werden ebenfalls diskutiert, scheinen jedoch weniger plausibel zu sein und ich habe es vorgezogen, sie nicht zu melden. Betrachten Sie diese Informationen nicht als 100 % korrekt oder wahr, es handelt sich lediglich um ein Gerücht

Dazu gibt es auch Hinweise auf Änderungen beim Aussehen der neuen Modelle. Apple wird wohl das Design der Kamera beim iPhone16 pro und dem iPhone 16 pro max überarbeiten und hat bereits Hinweise an Hersteller für Hüllen heraus gegeben, in welchen Bereichen man die Kamera nicht verdecken sollte. Setzt man diese Hinweise im CAD um, kommt dabei ein merkwürdig geschwungener Kamerabereich heraus, der etwas an einen Fidget-Spinner erinnert und Majin Bu hat dies bereits in eine Grafik umgesetzt.

Das ist allerdings natürlich keine offizielle Grafik der neuen Modelle und es is auch nicht sicher, dass Apple genau dies plant, aber es sieht zumindest so aus, als würde das Kameramodul beim iPhone 16 pro doch deutlich anders aussehen als bisher gedacht. Es wird in den kommenden Wochen hoffentlich noch ein paar mehr Leaks geben, die genauer zeigen, in welche Richtung Apple gehen wird.

Bu hat mittlerweile auch noch weitere Details zu den Hintergründen veröffentlicht und erklärt, woher die Daten stammen. Der geschwungene Bereich muss daher auf jeden Fall offen bleiben, wenn eine Hülle entworfen wird – was genau dann darunter ist, bleibt offen.

