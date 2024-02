OnePlus Watch 2: Start bereits in wenigen Tagen

Die neue OnePlus Watch 2 soll bereits in wenigen Tagen vorgestellt werden und wird dann wohl auch recht schnell in den Handel gehen. Das Unternehmen hat den Start auf jeden Fall bereits offiziell verkündet. Die Uhr soll am 24. Feburar auf dem MWC in Barcelona präsentiert werden und dann wird es wohl auch alle Details rund um den Preis und die Funktionen der neuen OnePlus Watch2 geben.

Die technischen Daten der neuen Smartwatch sollen dabei wie folgt aussehen:

1.43″ AMOLED Display

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

Google WearOS 4

1GB RAM, 4GB storage

Stainless steel build

Plain rubber straps

Two colour options (straps): black and white

Man kann davon ausgehen, dass die neue Uhr dann auch zeitnah in Deutschland in den Handel geht – das Verkaufsverbot gegen OnePlus besteht ja erfreulicherweise nicht mehr.