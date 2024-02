OnePlus 12R: Genshin Impact Edition angekündigt

OnePlus wird zum neuen OnePlus 12R auch einen Sonderedition anbieten und diesmal ist der Kooperationspartner für die spezielle Variante das Game Genshin Impact. Bisher hat das Unternehmen allerdings noch kaum Details zur neuen Version veröffentlicht, daher bleibt offen, wie genau sie die OnePlus 12R Genshin Impact Edition von den normalen OnePlus 12R unterscheiden wird. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass es Änderungen beim Design und auch bei Theme geben wird, mit der die Sondermodellen dann die Genshin Impact Thematik aufgreifen. Konkret heißt es zu den neuen Modellen:

Genau wie Keqing mit seinem Streben nach Perfektion will OnePlus ein legendäres Produkt schaffen, das “Never Settle” verkörpert. Die OnePlus 12R Genshin Impact Edition bietet das am stärksten individualisierte Flaggschiff-Smartphone mit dem ikonischen Spiel. Perfektioniert für Genshin Impact Gaming – die Travelers können sich in makellose Abenteuer stürzen.