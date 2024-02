OnePlus 13: erste frühe Gerüchte zum neuen Topmodell

Aktuell wird in Deutschland das OnePlus 12 endlich verkauft. Nach dem Ende des Rechtsstreites mit Nokia wurde das Verkaufsverbot aufgehoben und daher kann man die Geräte nun endlich auch offiziell in Deutschland bekommen. Es gibt aber bereits erste (eher vage) Hinweise, was OnePlus für den Nachfolger plant und was man von OnePlus 13 erwarten kann. Leider lässt sich kaum sagen, wie belastbar die Daten sind – grundsätzlich kann sich aber noch viel ändern, denn es wird noch etwas dauern, bis das OnePlus 13 offiziell auf den Markt kommt.

Bei OPupdate schreibt man zum aktuellen Stand rund um das OnePlus 13:

Gerüchten zufolge testet OnePlus derzeit den Snapdragon 8 Gen 4 Chip, der bald auf den Markt kommen könnte und in dieser neuen Serie zu sehen sein wird. Es ist auch bereit, das Flaggschiffmodell des Unternehmens zu werden. Bei der Kamerainsel und dem Chipsatz des OnePlus 13 sind keine großen Änderungen zu erwarten, da das Unternehmen schon seit langem auf das gleiche Design setzt, das zum Markenzeichen des Unternehmens geworden ist. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Snapdragon 8 Gen 4 darin untergebracht werden kann.

Der Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor ist dabei keine größere Überraschung, denn das Unternehmen setzt in der Regel immer auf einen Snapdragon 8 Topprozessor und es spricht nichts dagegen, dass dies auch in diesem Jahr wieder so sein wird.

Allerdings dürfte es wohl noch etwas dauern, bis die neuen Modelle auf den Markt kommen werden, denn wenn OnePlus beim Rhythmus der letzten Jahre bleibt, werden die OnePlus 13 wohl erst Ende 2024 in China vorgestellt und dann Anfang 2024 international auf den Markt kommen. Aktuell soll ja auch das OnePlus 12 abverkauft werden – da wäre es wenig sinnvoll, das OnePlus 13 bereits früh zu pushen.

BILD: OnePlus 12

