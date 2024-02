Nothing Phone 2a Design offiziell vorgestellt

Nothing nutzt den MWC 2024 in Barcelona, um weiter die Marketing-Trommel für das Nothing Phone 2a zu rühren. Dabei wurde nun das Design der Rückseite vorgestellt und Nothing setzt dabei wieder auf beleuchtet Bereiche, die bisher eine einzigartige Funktion der Nothing Smartphones darstellen. Daneben hat man sich aber auch noch weitere Designdetails für die Rückseite einfallen lassen.

Nothing schreibt selbst dazu:

Hinter den ikonischen “Augen” – repräsentiert durch Kameras innerhalb der NFC-Spule – befindet sich der Mittelpunkt der Intelligenz, der das Smartphone antreibt – ähnlich einem Gehirn. Die übrigen Elemente sind sorgfältig unter Verwendung eines kreisförmigen Rastersystems positioniert worden. Dieses erstreckt sich bis zum Rand des Phones, um abgerundete Ecken mit einem größeren Radius zu schaffen. Insgesamt verleiht dies dem Gerät ein stimmiges und weicheres Aussehen und Gefühl. Das Phone (2a) nutzt eine branchenweit einmalige Unibody-Abdeckung, die mit einem 90°-Winkel die Kanten umschließt, um eine neue Dimension und Perspektive in unserem Design zu schaffen. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, das Dual-Kameramodul nahtlos zu integrieren. Diese Struktur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern macht das Gerät auch stabiler, mit einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse bei Falltests. Um das Interesse weiter zu schüren, wurde ein Gefühl asymmetrischer Balance geschaffen, bei dem der untere Teil des Phone (2a) absichtlich so gestaltet ist, dass er den Fluss des oberen Teils unterbricht. Die Hülle des Akkus wurde inspiriert von Massimo Vignellis New Yorker U-Bahn-Karte.

Leider gibt es keine neue Details rund um die Technik und den Preis, so dass offen bleibt wie teuer oder günstig die neuen Nothing Phone 2a nun genau sein werden

Zuletzt aktualisiert: 29. Februar 2024