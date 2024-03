iPhone 15: Hohe Rabatte in China sind ein schlechtes Zeichen

In China bieten einige große Ketten die iPhone 15 Serie derzeit mit deutlichen Rabatten an. Teilweise gibt es bis zu 180 Dollar Preisnachlässe auf die Geräte. Das ist eher ungewöhnlich, denn Apple erlaubt selten wirkliche Rabatte. Was für Verbraucher in China ein gutes Signal ist, könnte generell darauf hindeuten, dass sich die iPhone 15 nicht so gut verkaufen wie gedacht und Apple daher mit Preisnachlässen reagieren muss, um den Umsatz anzukurbeln. Experten gehen daher davon aus, dass Apple mit der Nachfrage in China nicht zufrieden ist.

Bei Reuters schreibt man konkret:

Die jüngste Rabattrunde erfolgt, nachdem Online-Händler im Oktober ähnlich erhebliche Rabatte angeboten hatten. Auch Drittanbieter gewähren Rabatte von bis zu 10 % auf das iPhone 14 Pro von Apple. Apple erlaubt Partneranbietern in China gelegentlich, Rabatte auf seine Telefone anzubieten, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Einführung des iPhone 15 erfolgte zu einer Zeit rückläufiger Verkaufszahlen für Apple in China, wo das Unternehmen einem zunehmenden Wettbewerbsdruck durch inländische Konkurrenten wie Huawei (HWT.UL) und Xiaomi (1810.HK) ausgesetzt ist. Letzten Monat bot Apple auf seinen offiziellen Websites in einer ungewöhnlichen Aktion Preisnachlässe von bis zu 500 Yuan an. Am Donnerstag boten die Drittanbieter Rabatte auf alle vier Modelle der iPhone 15-Serie an, darunter das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max, wie Reuters-Kontrollen zeigten, wobei einige Modelle im Angebot waren bis 1.300 Yuan (180,68 US-Dollar) weniger als der übliche Preis.

Der Markt in China hat allerdings seine eigene Dynamik und daher kann man daraus kaum Schlussfolgerungen für den internationalen Markt und den Absatz der iPhone 15 weltweit ziehen. Sollte Apple aber in weiteren Ländern zeitnah die Rabatte deutlich erhöhen, könnte es generell auf eine Absatzschwäche bei den iPhone 15 hindeuten.

