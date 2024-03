Google: Satelliten-Notruf für Pixel-Modelle soll zeitnah kommen

Nachdem Apple den Satelliten-Notruf bei den iPhone eingeführt hat, wurde erwartet, dass auch Android Hersteller bald auf diese Funktion setzen. Bisher hat sich in diesem Bereich aber wenig getan. Das könnte sich nun bald ändern, denn Google hat in der aktuellen Version der Adaptive Connectivity Services” App eine solche Notruffunktion hinterlegt. Man kann per Satellit und auch ohne Mobilfunk-Netz Notrufe absetzen.

Bei piunika schreibt man dazu:

Nach jahrelangen Berichten über Pixel-Telefone (beginnend mit dem Pixel 3), die keine ordnungsgemäße Verbindung zum Notrufdienst 911 herstellen konnten, scheint Google das Problem endlich anzugehen. Die Vorbereitungen für eine neue „Satellite SOS“-Notfallfunktion zum Anrufen und Senden von SMS in Google Messages sind im Gange, was durch ein aktuelles Update der „Adaptive Connectivity Services“-App belegt wird. Mit dieser Satelliten-SOS-Funktion können Google Pixel-Nutzer Notdienste anrufen und Nachrichten senden sowie ihren Standort teilen, selbst in Gebieten ohne Mobilfunkempfang oder WLAN. Dies ist ein großer Fortschritt für Pixel-Geräte und kann möglicherweise das frustrierende und gefährliche Problem fehlgeschlagener Notrufe lindern, das bei verschiedenen Modellen weiterhin besteht.

Damit wird dieses Feature wohl in absehbarer Zeit für die Pixel Smartphones zur Verfügung stehen und eventuell gibt es auch die Möglichkeit, diese Funktion generell auf Android Geräten zu nutzen. Das ist allerdings noch nicht sicher, derzeit sollte man wohl vorerst davon ausgehen, dass die neueren Pixel Smartphones diese Funktion bekommen (sofern die verbauten Modems diese Verbindungen unterstützen).