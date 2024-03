Samsung Galaxy A25 und A55: es gibt einen Launch-Termin

Zum Samsung Galaxy A35 und dem Galaxy A55 gab es in den letzten Wochen viel Material, aber es war dennoch lange Zeit unklar, wann genau die Modelle endlich starten sollen. Das hat sich nun geändert, denn in der Samsung Shop wird nun offiziell ein Termin angeteasert und dieser steht sogar bald bevor.

Bereits am 11. März will Samsung die neuen Galaxy A35 und A55 auf den Markt bringen. Dabei werden beide Modelle wohl gleichzeitig vorgestellt und dann auch recht zeitnah in den Handel gehen. Wer also nach einem Update bei den Mittelklasse-Modellen sucht, muss nicht mehr sehr lange warten.

n der Google Play Konsole sind Einträge der neuen Samsung Galaxy A55 Modelle aufgetaucht, die interessante Details zu den Geräten preisgeben. Besonders hervorzuheben ist der neue Prozessor: Samsung verbaut in den Galaxy A55 Modellen den Exynos 1480 SoC. Statt der Mali GPU kommt der neue Xclipse 530 Grafikprozessor zum Einsatz. Dies verspricht ein deutliches Leistungsplus im Vergleich zum Vorjahr und hebt die Galaxy A55 Modelle etwas mehr von den anderen Modellen der A-Serie ab.

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2024