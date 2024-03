VR/AR Bereich leidet unter Absatzschwäche, aber es gibt gute Entwicklungen

Das letzte Jahr war auch für den Verkauf von Headsets kein gutes Jahr gewesen. Die Verkäufe gingen um 23,5 Prozent im Vergleich zu 2022 zurück und das ist ein deutlicher Einbruch für eine Branche, die in vielen Jahren nur den Trend nach oben kannte.Das Jahr hatte dann aber doch einen freundlichen Ausklang, denn vor allem m Weihnachtsquartal sind die Verkaufszahlen deutlich nach oben gegangen. Sowohl neue Produkte also auch natürlich das Weihnachtsgeschäft haben hier für bessere Laune gesorgt.

Bei IDC heißt es zu den Zahlen für das letzte Jahr:

Als der makroökonomische Druck nachließ und neue Produkte auf den Markt kamen, wuchs der globale Markt für Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Headsets (AR/VR) im vierten Quartal 2023 (4Q23) im Jahresvergleich um 130,4 %, wie aus neuen Daten der International Data Corporation hervorgeht ( IDC) Weltweiter vierteljährlicher Augmented- und Virtual-Reality-Headset-Tracker.

„Nachdem Meta vor einigen Quartalen Anteile an Pico und später an Sony verloren hatte, ist der Anteil von Meta dank der anhaltenden Subventionierung von Hardware und der Einführung des Quest 3 stetig gestiegen“, sagte Jitesh Ubrani, Forschungsmanager für Mobility and Consumer Device Trackers bei IDC. „Während der Einstieg von Apple sowie neuerer Geräte anderer Anbieter in diesem Bereich sicherlich den Druck erhöht, wird Metas Vorsprung im Laufe des Jahres wahrscheinlich unangefochten bleiben, da sich das Unternehmen durch seine kostengünstige Strategie für hohe Stückzahlen vom Rest der Konkurrenz abheben wird.“