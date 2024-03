Samsung Galaxy S22: erste One UI 6.1 Firmware aufgetaucht

Die Samsung Galaxy S22 Modelle werden auf jeden Fall auch die neue One UI 6.1 Version bekommen und dafür sind auf den Test-Servern nun die ersten Firmware-Varianten aufgetaucht. Samsung arbeitet also nun an dem Update und es ist daher nur noch eine Frage der Zeit, bis die neue Version für die Modelle der Galaxy S22 Serie zur Verfügung steht.

Die Build-Versionen dafür lauten: S908BXXU7EXC3/S908BOXM7EXC3/S908BXXU7EXC3

Bisher gibt es aber leider noch kein Datum, wann der Rollout sein soll, daher müssen sich Nutzer noch etwas gedulden.

Leider werden die Samsung Galaxy S22 Smartphones auch nur die One UI 6.1 Version ohne die AI Funktionen bekommen. Galaxy AI wird wohl nur für die Galaxy S24 und Galaxy S23 Serien zur Verfügung stehen und für alle älteren Modelle nicht mehr angeboten. Ein Teil der Galaxy AI Funktionen soll aber per eigenen App zur Verfügung gestellt werden – wer diese benötigt, kann sie also nachinstallieren, aber eben nicht direkt über das Betriebssystem nutzen.

