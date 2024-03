Huawei P70: schlechte Nachrichten für den Launch

Die neuen Modelle der Huawei P70 Serie sollten eigentlich Ende des Monats bereits vorgestellt werden, aber es gibt Hinweise, dass Huawei diesen Zeitplan nicht einhalten kann. Stattdessen sollen die Huawei P70 im April vorgestellt werden und zwar wohl in der erste Hälfte des Monats. Der Zeitpunkt des Startet verschiebt sich also um einige Tage, aber erfreulicherweise nicht für sehr lange.

Weniger gut ist dagegen, dass wohl wieder erstmal nur der Start in China geplant ist. Die Geräte werden im April also zuerst in China auf den Markt gebracht und es ist noch offen, wann das Release der Huawei P70 auf dem internationalen Markt sein wird und man die Geräte dann auch in Deutschland bekommen kann.

Die neuen Huawei Smartphones werden dabei den Fokus wieder auf der Kamera haben. Wie beim Vorgänger Huawei P60 setzt das Unternehmen vor allem bei den Pro-Versionen wieder auf richtig gute Kamera-Technik und peilt an, wieder das beste Kamera-Handy und 2024 zu liefern. Die bisher bekannten technischen Daten sehen auch bereits sehr gut aus, es muss sich aber erst noch zeigen, wie sich die P70 dann in der Praxis schlagen werden.

Die erwarteten technischen Daten der neuen Huawei P70:

Etwa 6,58 Zoll 2,5D 1,5K LTPO mit Vier-Mikrokurven-Design gleicher Tiefe

Physikalisch variable Blende OV50H / Physikalisch variable Blende IMX989

50 MP Ultraweitwinkel

50MP 4x Periskop-Teleobjektiv

Kirin 9000-Serie Soc

Huawei plant für die kommenden Serie der Huawei P70 Modelle wohl gleich Größeres, denn es gibt Hinweise, dass das Unternehmen auf 4 Smartphones für die Reihe setzt. Damit würde ein Modell mehr geben als im letzten Jahr. Im Gespräch sind folgende Modelle:

Huawei P70: das normale Modell der Reihe und wohl auch die billigste Version der Smartphones

das normale Modell der Reihe und wohl auch die billigste Version der Smartphones Huawei P70 pro: die verbesserte Variante des Grundmodells (wahrscheinlich mit besserer Kamera)

die verbesserte Variante des Grundmodells (wahrscheinlich mit besserer Kamera) Huawei P70 pro+ : die Ultra-Version der P70 Modelle mit der besten Technik der Serie

: die Ultra-Version der P70 Modelle mit der besten Technik der Serie Huawei P70 Art: die gleiche technische Basis wie das P70 pro+, aber ein verändertes Design um dem Anspruch “Art” (also Kunst) gerecht zu werden

Demnach wird es auch kein Huawei P70 Ultra geben, denn die Pro+ Modelle übernehmen diesen Part.

Die drei größeren Modelle sollen dabei ein Display mit 6,8 Zoll haben. Huawei P70 pro, pro+ und das Huawei P70 Art sind also gleich groß, nur das normale Huawei P70 fällt etwas kleiner aus.

Huawei hat dieses Setup bisher noch nicht bestätigt, aber beim Huawei Mate konnte man diese Umstellung bereits sehen. Leider fehlt noch der offizielle Hinweis, dass Huawei dies auch beim Huawei P70 so umsetzen wird. Dazu ist offen, ob alle Modelle so auch nach Deutschland kommen werden oder ober nur ausgewählte Geräte der Reihe in Deutschland an den Start gehen werden.