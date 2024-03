Samsung: zukünftige Topmodelle wohl nicht mit Mediatek Prozessoren

Mediatek konnte bei den neusten Dimensity Prozessoren in Sachen Leistung deutlich aufholen und bietet mittlerweile eine Performance, die man auch von den anderen Premium-Prozessoren her kennt. Daher gab es immer wieder Gerüchte, dass Samsung aus Kostengründen möglicherweise auch auf Mediatek Dimensity Chipsätze bei den eigenen Topmodellen setzen wird. Konkret wurden Galaxy S25 und Samsung Galaxy Z Fold und Z Flip in Zusammenhang damit genannt. Das scheint aber wenig wahrscheinlich und ein neuer Bericht fasst nun nochmal zusammen, warum Samsung wohl diesen Schritt nicht gehen wird.

Auf Twitter/X heißt es dazu:

Samsung hatte zuvor über den Einsatz des Dimensity 9000 in der Galaxy-S-Serie nachgedacht, aufgrund der Lieferknappheit bei MediaTek kam dieser Deal jedoch nicht zustande.

Darüber hinaus wurde der Großteil der Lieferung des Dimensity 9300 bereits an chinesische Kunden vergeben. (Das geschätzte Volumen der Dimensity 9000-Serie beträgt rund zehn Millionen Einheiten.)

MediaTeks Angebot von zehn Millionen Einheiten liegt deutlich unter den 30 bis 35 Millionen Einheiten, die für die Galaxy-S-Serie erforderlich sind. Darüber hinaus haben Qualcomm und Samsung bereits vereinbart, Snapdragon-Prozessoren in die Modelle Galaxy S25 und S26 zu integrieren.

Auch wenn Qualcomm-Snapdragon-Chips teuer sind, ist Qualcomm aus Sicht von Samsung ein Kunde für die Gießereiproduktion von Samsung, und aus Sicht von Qualcomm ist Samsung auch sein größter Kunde. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen wie MediaTek es wagen würde, zwischen Qualcomm und Samsung zu intervenieren und AP an Samsung zu liefern.

Dazu arbeitet Samsung an einem eigenen Chipsatz und es scheint wesentlich wahrscheinlicher, das Samsung eine eigene Exynos Variante einsetzt als auch Dimensity Prozessoren von Mediatek zu setzen.

Zuletzt aktualisiert: 9. März 2024