Neuer Snapdragon 7+ Gen 3 Prozesor: nur leichte Verbesserungen bei der Performance

Der neue Snapdragon 7+ Gen 3 Prozessor von Qualcomm soll für die Geräte der Mittelklasse bereit stehen und dort einerseits für eine solide Performance sorgen und auf de anderen Seite auch die Kosten niedrig halten. Es gibt die ersten Testergebnisse des neuen Chipsatz und grundsätzlich muss man sagen, dass die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr eher überschaubar ausfällt. Es gibt also keinen Leistungssprung in diesem Bereich.

Der neue Vergleich bei Geekbench 6 fällt so aus:

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 bei Geekbench

Single Core : 1853

Multi Core : 4986

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 bei Geekbench

Single Core : 1687

Multi Core : 4370

Man sieht also durchaus, dass die neuste Generation des Prozessors eine kleine Verbesserung mitbringt. Allerdings ist der Unterschied so gering, dass sich ein Update nur wegen des Prozessors kaum lohnen dürfte. In der Praxis wird man den Unterschied kaum bemerken und arbeitet daher wohl mit dem Gen 2 genau so schnell wie mit dem neueren Snapdragon 7+ Gen 2.

Zuletzt aktualisiert: 12. März 2024