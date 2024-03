Faltbare Smartphones: Huawei zieht an Samsung vorbei

Samsung war in den letzten Jahren klar Marktführer bei den faltbaren Smartphones und konnte mit Z Fold und Z Flip den Markt deutlich dominieren. Auch 2023 war dies noch so gewesen – vor allem im dritten Quartal konnte Samsung mit dem Start der neusten Modellgenereration die Marktanteile ausbauen. Aktuelle Zahlen von DSCC zeigen nun aber, dass 2024 wohl Huawei Samsung überholen wird. Die Erwartungen gehen davon aus, dass Huawei einen Anteil von 50 Prozent bei den verkaufen Geräten mit Falt-Technik erreichen wird, während Samsung auf unter 25 Prozent fällt. Das wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass Samsung in diesem Bereich massive Probleme hat.

Bei DSCC schreibt man zu den Zahlen:

Es wird erwartet, dass Huawei im ersten Quartal 2024 und im zweiten Quartal 2024 aufgrund der Stärke des Mate Samsung überholen wird. DSCC zeigte außerdem, dass BOE im vierten Quartal 2023 SDC bei der Beschaffung faltbarer Panels überholte, da Huawei mehr Panels beschaffte, um seine Marktanteilsgewinne voranzutreiben. Es wird erwartet, dass die starke Leistung von Huawei den Markt für faltbare Telefone im ersten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 105 % steigern wird. Es wird jedoch erwartet, dass Samsung in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder die Führung übernimmt und im gesamten Jahr 2024 mit einem großen Vorsprung gegenüber Huawei führen wird. Im ersten Quartal 2024 werden voraussichtlich 25 verschiedene faltbare Modelle ausgeliefert und für das gesamte Jahr 2024 werden 27 verschiedene faltbare Modelle erwartet.

Die neue Samsung Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 werden wieder im dritten Quartal erwartet und frühestens dann wird es wohl auch wieder eine Besserungen bei den Verkaufszahlen bei Samsung geben. Es bleibt daher spannend, wie Samsung sich in diesem Jahr aufstellt um die verlorenen Marktanteile zurück zu erobern.