Huawei hat Samsung in 2024 durch ein starkes Geschäft in China bereits Marktanteile abnehmen können und das Unternehmen vom Platz 1 bei den faltbaren Smartphones verdrängt. ImLaufedesJahrs könnte dies noch deutlicher werden, denn Huawei plant ein neues Smartphone, dass zweifach faltbar ist und damit auch technisch deutlich besser ausgestattet sein wird, als es die aktuellen Z Fold und Z Flip bei Samsung sind. Einen Namen gibt es für das neue Triple Fold Phone bisher noch nicht, aber die Geräte sollen bereits Ende 2024 erscheinen und damit noch vor einem vergleichbaren Smartphone von Samsung-

Bei Patently Apple schreibt man dazu:

Die Gerüchte über das dreifach faltbare Smartphone von Huawei tauchten Ende 2023 auf. Das folgende Video behandelt das dreifach faltbare Huawei-Smartphone, das 2024 auf den Markt kommen soll, und das angebliche dreifach faltbare Samsung-Smartphone, das 2025 folgen soll. Wenn diese dreifach faltbaren Displays geöffnet werden, bieten sie ein Display mit näher an einem Tablet. Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass Apples erstes faltbares Gerät tatsächlich ein iPad sein könnte. Aus verschiedenen Marketingperspektiven ist es das gleiche Ergebnis. Heute berichtet The Korea Herald, dass der chinesische Technologieriese Huawei Technologies Berichten zufolge die Einführung des weltweit ersten dreifach faltbaren Smartphones im zweiten Quartal vorbereitet, um die Dominanz von Samsung Electronics auf dem globalen Markt für faltbare Telefone herauszufordern.

Ross Young hat allerdings die Erwartungen zum Termin etwas gedämpft. Nach seiner Einschätzung erscheinen die Modelle wenn dann frühestens Ende 2024 und dann auch nur mit geringer Stückzahl.

Dazu bleibt offen, ob die Modelle auch international auf den Markt gehen werden. Huawei hat die Technologieträger in erster Zeit in China angeboten und das dürfte auch beim Triple Fold Phone vorerst so sein. Auch die geringe Stückzahl laut Ross Young spricht eher dafür, dass es erstmal reine Produkte für China werden und der Marktstart in Deutschland wenn überhaupt dann in 2025 erfolgen wird.

Zuletzt aktualisiert: 15. März 2024