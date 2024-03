iPhone 16: Kamera-Design mit Anleihen vom iPhone 6

Es gibt neue Hinweise zum Design der Hauptkamera beim iPhone 16 und wenn die Informationen stimmen, wird Apple das Kamera-Modul verkleinern. Statt einem quadratischem Bereich gibt es ein rechteckiges Kameramodul mit abgerundeten Ecken, dass nur noch die Objektive enthält. Die LED wird außerhalb des Moduls angeordnet und das hat Apple bereits vor lange Zeit einmal so umgesetzt: beim iPhone 6 und den folgenden Modellen.

Bei den neueren Geräten war die LED in der Regel im Kameramodul mit integriert und es ist spannend zu sehen, dass Apple dieses Konzept in diesem Jahr offensichtlich wieder aufweicht. Aktuell scheint dies auch nur für die normalen iPhone 16 zu gelten – ob das gleiche Designkonzept für die Kamera auch beim iPhone 16 pro umgesetzt wird, bleibt offen.

iPhone 6 Design

Allerdings gab es in diesem Jahr bereits viele neue Hinweise, wie die Kamera aussehen könnte und einige davon waren doch recht skurril. Es bleibt daher abzuwarten, was sich genau bei diesem Thema bestätigt und was sich als eher vage Idee zum iPhone 16 erweist.



Die iPhone 16 pro Modelle könnten in diesem Jahr nicht nur neue Technik und ein neues Kamera-Design bekommen, sondern auch wieder neue Farben. Es gibt Hinweise, dass Apple möglicherweise auf Titanium Gray und Desert Titanium als neue Farbversionen setzt. Damit würde auch wieder ein goldener Farbton in die Auswahl kommen – viele Nutzer hatten sich dies gewünscht.

Dazu gibt es auch Hinweise auf Änderungen beim Aussehen der neuen Modelle. Apple wird wohl das Design der Kamera beim iPhone16 pro und dem iPhone 16 pro max überarbeiten und hat bereits Hinweise an Hersteller für Hüllen heraus gegeben, in welchen Bereichen man die Kamera nicht verdecken sollte. Setzt man diese Hinweise im CAD um, kommt dabei ein merkwürdig geschwungener Kamerabereich heraus, der etwas an einen Fidget-Spinner erinnert und Majin Bu hat dies bereits in eine Grafik umgesetzt.

Zuletzt aktualisiert: 16. März 2024