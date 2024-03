iPhone mit Under-Display Kamera soll erst 2027 kommen

Apple ist derzeit mit neuen Technologien für die iPhone Modelle etwas im Verzug. Die faltbare Technik lässt weiter auf sich warten und nach Informationen von Kang Min-soo, leitender Forscher beim Marktforschungsunternehmen Omdia, wird auch die Under-Display Technik für die Kamera der iPhone Modelle erst in einigen Jahren bereit sein. Konkret wird es wohl noch bis 2027 dauern, bis diese Technik beim iPhone zum Einsatz kommen kann. Das iPhone 16 und auch die iPhone 17 Serie werden also noch mit einer Kamera im Display auskommen müssen.

Der Bericht sagt dazu wie folgt:

“Wenn das iPhone SE4 mit TFT-OLED mit niedrigem kristallinem Silizium (LTPS) im nächsten Jahr auf den Markt kommt und wenn alle vier Modelle der iPhone 17-Serie in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres LTPO-TFT verwenden, wird Apple sein iPhone-Lineup differenzieren müssen”, sagte er. Er fuhr fort: “Wir glauben, dass die Under-Panel-Technologie, die ursprünglich für 2024 geplant war, erst 2027 angewendet werden kann“, und fügte hinzu: “(In diesem Fall) wird es keinen Bereich geben, in dem sich die iPhone-Serie differenzieren kann.” Quelle: Electronic Components Specialized Media Dielec (http://www.thelec.kr)

Apple selbst hat dazu noch keine Angaben gemacht und wird dies wohl auch nicht tun. Daher bleibt offen, wie zuverlässig die Informationen von Omdia sind und wie genau die Pläne von Apple in diesem Bereich aussehen.

