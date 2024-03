Apple: bekommen iPhone die Google KI?

Apple arbeitet derzeit an eigenen KI Lösungen für das iPhone und andere Geräte, aber man scheint in dem Bereich zweigleisig zu fahren, denn das Unternehmen verhandelt auch mit Google über die Gemini Nano KI um diese auf den iPhone Modellen zum Einsatz zu bringen. So eine Zusammenarbeit wäre nicht ungewöhnlich, denn Apple hat auch bereits auf eine eigene Suchmaschine verzichtet und setzt stattdessen die Google Suche auf den eigenen Geräten ein (gegen eine jährliche Milliardenzahlung von Google). So eine Zusammenarbeit könnte es nun auch bei der Gemini KI geben, wobei dann wohl eher Apple zahlen würde.

Bei Bloomberg heißt es dazu:

Apple Inc. befindet sich laut Personen, die mit der Situation vertraut sind, in Gesprächen, um Googles künstliche Intelligenz Gemini in das iPhone einzubauen, was die Bühne für eine Blockbuster-Vereinbarung bereitet, die die KI-Branche aufrütteln würde. Die beiden Unternehmen befinden sich in aktiven Verhandlungen, um Apple Gemini, Googles generative KI-Modelle, lizenzieren zu lassen, um einige neue Funktionen zu ermöglichen, die in diesem Jahr für die iPhone-Software verfügbar sein werden, sagten die Personen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, da die Beratungen privat sind.

Es könnte also durchaus sein, dass die kommenden iPhone 16 mit der Gemini Nano KI ausgeliefert werden und die KI Funktionen auf den Modellen durch diese Google KI gesteuert werden. Bei späteren Generationen ist Apple dann unter Umständen selbst soweit und setzt dann eher auf eine eigene KI, die speziell auf die iPhone Modelle angepasst ist.

Die neusten Artikel zum iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple

Zuletzt aktualisiert: 19. März 2024