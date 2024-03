iPhone 16: AppleGPT ist noch nicht so weit

Apple arbeitet derzeit sehr stark am Thema Künstliche Intelligenz für die iPhone Modelle und will mit dem iPhone 16 wohl eigene KI Funktionen umsetzen. Allerdings ist die Entwicklung einer eigenen Lösung in diesem Bereich (oft als AppleGPT bezeichnet) wohl noch nicht so weit um in der Praxis in den Einsatz zu gehen. Das Unternehmen will aus diesem Grund wohl eine Lizenzierung der Gemini Nano KI von Google anstreben. Es spricht also viel dafür, dass auf den Modellen der iPhone 16 Reihe die Google KI zum Einsatz kommt um Funktionen auch ohne Internet-Verbindung anbieten zu können.

Bei MacRumors schreibt man dazu:

Laut früheren Berichten von Gurman hat Apple intern einen „Apple GPT“-Rivalen getestet, der mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren könnte. Das Unternehmen hat außerdem ein „Ajax“-Framework für große Sprachmodelle entwickelt und soll täglich Millionen von Dollar für die Konversations-KI-Forschung ausgeben, da das Training von Sprachmodellen viel Hardware erfordert. Allerdings ist die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten wie die Tools von Google und anderen Konkurrenten, sodass eine Partnerschaft laut dem neuesten Bericht die bessere Option zu sein scheint.

Unklar ist, ob Apple damit generell die Entwicklung eigener KI Systeme aufgibt und lieber darauf setzt, andere KI Modelle zu lizenzieren und es bleibt auch offen, ob alle Modelle der iPhone 16 Serie diese Technik bekommen werden. Es ist durchaus denkbar, dass Apple nur bei den iPhone 16 pro Modellen auf KI Technik setzt und die normalen iPhone 16 ohne diese Neuerung auskommen. Generell scheint es aber so zu sein, dass Google an den iPhone 16 in diesem Jahr mitverdienen wird.

Die neusten Artikel zum iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple