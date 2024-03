iPhone 16: AppleGPT wohl nicht in diesem Jahr

Apple arbeitet derzeit sehr stark am Thema Künstliche Intelligenz für die iPhone Modelle und will mit dem iPhone 16 wohl eigene KI Funktionen umsetzen. Allerdings ist die Entwicklung einer eigenen Lösung in diesem Bereich (oft als AppleGPT bezeichnet) wohl noch nicht so weit um in der Praxis in den Einsatz zu gehen. Das Unternehmen will aus diesem Grund wohl eine Lizenzierung der Gemini Nano KI von Google anstreben. Es spricht also viel dafür, dass auf den Modellen der iPhone 16 Reihe die Google KI zum Einsatz kommt um Funktionen auch ohne Internet-Verbindung anbieten zu können.

Bei MacRumors schreibt man dazu:

Laut früheren Berichten von Gurman hat Apple intern einen „Apple GPT“-Rivalen getestet, der mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren könnte. Das Unternehmen hat außerdem ein „Ajax“-Framework für große Sprachmodelle entwickelt und soll täglich Millionen von Dollar für die Konversations-KI-Forschung ausgeben, da das Training von Sprachmodellen viel Hardware erfordert. Allerdings ist die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten wie die Tools von Google und anderen Konkurrenten, sodass eine Partnerschaft laut dem neuesten Bericht die bessere Option zu sein scheint.

Unklar ist, ob Apple damit generell die Entwicklung eigener KI Systeme aufgibt und lieber darauf setzt, andere KI Modelle zu lizenzieren und es bleibt auch offen, ob alle Modelle der iPhone 16 Serie diese Technik bekommen werden. Es ist durchaus denkbar, dass Apple nur bei den iPhone 16 pro Modellen auf KI Technik setzt und die normalen iPhone 16 ohne diese Neuerung auskommen. Generell scheint es aber so zu sein, dass Google an den iPhone 16 in diesem Jahr mitverdienen wird.

AppleGPT: Alles, was wir bisher wissen

AppleGPT ist ein generatives Sprachmodell (LLM) von Apple, das sich noch in der Entwicklung befindet. Es basiert auf der Transformer-Architektur und ist mit einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert.

Bekannte Informationen:

Entwicklung: AppleGPT wird seit mehreren Jahren von Apple entwickelt.

AppleGPT wird seit mehreren Jahren von Apple entwickelt. Technologie: Es basiert auf der Transformer-Architektur, die auch bei anderen LLMs wie GPT-3 und LaMDA verwendet wird.

Es basiert auf der Transformer-Architektur, die auch bei anderen LLMs wie GPT-3 und LaMDA verwendet wird. Trainingsdaten: AppleGPT wurde mit einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert.

AppleGPT wurde mit einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert. Fähigkeiten: AppleGPT kann Text generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und Ihre Fragen auf informative Weise beantworten.

AppleGPT kann Text generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und Ihre Fragen auf informative Weise beantworten. Verfügbarkeit: AppleGPT ist noch nicht öffentlich verfügbar. Es wird derzeit intern von Apple in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Siri-Spracherkennung und in der Textgenerierung für Marketing-Materialien.

Gerüchte und Spekulationen:

Apple Car: Es wird spekuliert, dass AppleGPT im Apple Car eingesetzt werden könnte, um die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug zu verbessern. Allerdings hat Apple die Entwicklung des Fahrzeugs mittlerweile gestoppt, daher ist wohl auch AppleGPT in diesem Bereich keine Option mehr.

Es wird spekuliert, dass AppleGPT im Apple Car eingesetzt werden könnte, um die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug zu verbessern. Allerdings hat Apple die Entwicklung des Fahrzeugs mittlerweile gestoppt, daher ist wohl auch AppleGPT in diesem Bereich keine Option mehr. Apple TV: AppleGPT könnte auch für die Entwicklung neuer Funktionen für Apple TV verwendet werden, z. B. für die automatische Generierung von Untertiteln oder für die Steuerung des Fernsehers mit Sprachbefehlen.

AppleGPT könnte auch für die Entwicklung neuer Funktionen für Apple TV verwendet werden, z. B. für die automatische Generierung von Untertiteln oder für die Steuerung des Fernsehers mit Sprachbefehlen. iWork: AppleGPT könnte in die iWork-Suite (Pages, Numbers, Keynote) integriert werden, um die Erstellung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen zu erleichtern.

Apple hat noch keine offiziellen Informationen über AppleGPT veröffentlicht. Es ist daher wahrscheinlich, dass weitere Details über das LLM in den nächsten Monaten und Jahren bekannt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AppleGPT ein leistungsstarkes LLM mit großem Potenzial ist. Es wird spannend sein zu sehen, wie Apple diese Technologie in Zukunft nutzen wird.

Zuletzt aktualisiert: 25. März 2024