HMD und Nokia: die neuen Smartphones sollen kommen

HMD hat angekündigt, neben den Nokia Smartphones zukünftig auch eigene HMD Geräte auf den Markt bringen zu wollen und es gibt mittlerweile Hinweise, welche Geräte genau für die nächste Zeit geplant sind. Das Unternehmen scheint dabei eine ganze Reihe von neuen Geräten in der Pipeline zu haben und es bleibt abzuwarten, wann und zu welchem Preis die neuen Smartphones starten werden.

Die Liste der erwarteten Smartphones:

Nokia 3210 4G (Scuba Blue, Grunge Black, Y2K Gold)

Nokia 225 4G (Pink, Dark Blue)

Nokia 235 4G

HMD T21 tablet

HMD Pulse+ (6GB/128GB, 6.56-inch, Midnight Blue colour)

HMD Pulse Pro (6GB/128GB, Twilight Purple, Black Ocean, Glavier Green colours) –

HMD Legend, Legend+, Legend Pro

Insgesamt sieht es so aus, als würde man unter der Marke Nokia zukünftig in erster Linie die günstigen Feature-Phones vertreiben und Retro-Geräte ohne Touchscreen auf den Markt bringen. Die Smartphone-Modelle in den etwas teureren Preisregionen scheinen dagegen eher für die neuen HMD Marke vorbehalten. Unter dem Namen HMD Legend, Legend+ und Legend Pro sind dabei wohl gleich 3 Modelle geplant.

Die Geräte werden dabei wahrscheinlich bereits im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen. Einen genauen Termin gibt es wie oben genannt leider noch nicht,