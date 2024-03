iOS 18: kein Update für diese Modelle

iOS 18 wird in diesem Jahr die neuen iPhone 16 Modelle antreiben und soll zum ersten mal auch generative AI Funktionen enthalten (zumindest für die iPhone 16 pro). Allerdings werden wohl nicht alle Geräte die neue Version bekommen. iPhone 8 und 8 Plus sowie das iPhone X sind bereits bei iOS 17 aus dem Update genommen worden und in diesem Jahr könnte dies für weitere Modelle drohen.

Sicher ist das Update für folgende iPhone:

iPhone 15 Pro und Pro Max

iPhone 15 und 15 Plus

iPhone 14 Pro und Pro Max

iPhone 14 und 14 Plus

iPhone SE 3. Generation

iPhone 13 Pro und 13 Pro Max

iPhone 13 und 13 Mini

iPhone 12 Pro und Pro Max

iPhone 12 und 12 Mini

iPhone SE 2. Generation

iPhone 11 und 11 Pro

iPhone 11

Unklar ist dagegen, wie es mit der Generation aus 2018 aussieht. Das betrifft das iPhone XR sowie iPhone XS und XS Max. Streng genommen ist der Update-Zeitraum für diese Geräte abgelaufen und sie würden damit in diesem Jahr nicht mehr mit neuen iOS Versionen versorgt. Es gibt aber auch Hinweise im Netz, nach denen Apple alle Modelle mit iOS 17 auch mit iOS 18 versorgen wird. Wir gehen aber erstmal davon aus, dass sowohl iPhone XR als auch iPhone XS und XS Max kein iOS 18 mehr bekommen und daher in diesem Jahr aus den Updates heraus fallen. Sollte Apple die Modelle dennoch mit der neuen Version versorgen, wäre man in dem Fall zumindest positiv überrascht. Es gibt also in diesem Bereich noch einen gewissen Unsicherheitsfaktor.

Wahrscheinlich werden die AI Funktionen aus iOS 18 auch nicht für alle älteren Modelle zur Verfügung stehen. Selbst wenn also Geräte ein iOS Update bekommen, bedeutet dies nicht, dass alle Features auch freigeschaltet sind – das hängt wohl von der Power und der Rechenleistung der entsprechenden iPhone Generationen ab.

Was ist bereits zu iOS 18 bekannt?

Apple hat iOS 18 noch nicht offiziell angekündigt, aber Gerüchte und Leaks geben uns bereits einen Einblick in die möglichen Funktionen des neuen Betriebssystems.

KI-Fokus:

Eines der Hauptthemen von iOS 18 scheint der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zu sein. Apple könnte GPT-3, ein neuronales Netz von OpenAI, nutzen, um Siri, die Kamera und andere Apps zu verbessern. Siri könnte dadurch natürlicher und intelligenter auf Fragen reagieren, die Kamera könnte automatisch bessere Fotos und Videos machen und Apps könnten personalisierte Empfehlungen und Funktionen anbieten.

Überarbeiteter Homescreen:

Der Homescreen könnte ebenfalls eine Frischzellenkur erhalten. Angeblich plant Apple, mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten, Widgets in verschiedenen Größen zu erlauben und interaktive Hintergründe einzuführen.

Verbesserungen in anderen Bereichen:

Nachrichten-App: Die Nachrichten-App könnte mit neuen Funktionen für die Gruppierung von Nachrichten, Filtern und Suche aufwarten.

Die Nachrichten-App könnte mit neuen Funktionen für die Gruppierung von Nachrichten, Filtern und Suche aufwarten. Fitness-Tracking: Neue Funktionen für die Fitness-App und Apple Watch, z.B. Schlaftracking, könnten Fitnessbegeisterte ansprechen.

Neue Funktionen für die Fitness-App und Apple Watch, z.B. Schlaftracking, könnten Fitnessbegeisterte ansprechen. Erweiterte Reality-Funktionen: Verbesserungen für AR-Apps und Integration mit der Kamera könnten das Erlebnis mit AR-Anwendungen verbessern.

Verbesserungen für AR-Apps und Integration mit der Kamera könnten das Erlebnis mit AR-Anwendungen verbessern. Passwortverwaltung: Der iCloud-Schlüsselbund könnte mit neuen Funktionen, z.B. Unterstützung für TOTP-Codes, die Sicherheit erhöhen.

Der iCloud-Schlüsselbund könnte mit neuen Funktionen, z.B. Unterstützung für TOTP-Codes, die Sicherheit erhöhen. Verbesserter Datenschutz: Neue Funktionen zur Kontrolle der Datennutzung durch Apps könnten dem Datenschutz Rechnung tragen.

Weitere mögliche Neuerungen:

Verbesserungen in der Fotos-App, z.B. Gesichtserkennung für Videos

Neue Funktionen für CarPlay

Unterstützung für 5G-Standalone-Netzwerke

Verbesserungen in der Leistung und Akkulaufzeit

Zuletzt aktualisiert: 29. März 2024