Xiaomi 14T pro aka Redmi K70 extreme bereits aufgetaucht

Xiaomi wird wohl auch in diesem Jahr zu den Xiaomi 14 Modellen eine T-Serie launchen und im 3. Quartal 2024 ein Update in dieser Form für die Xiaomi 14 auf den Markt bringen. Bis dahin wird es noch etwas dauern, aber es gibt Hinweise, was genau das Unternehmen plant.

In der IMEI Datenbank ist bereits ein Redmi K70 extreme (bzw. Ultra) aufgetaucht und es spricht vieles dafür, dass diese Geräte auf dem internationalen Markt als Xiaomi 14T pro Smartphones angeboten werden. In Deutschland wird es daher wohl kein Redmi K70 extrem Edition geben, sondern das Xiaomi 14T pro.

Leider sind darüber hinaus bisher kaum weitere Details zu den Modellen bekannt. Spannend wird vor allem, ob Xiaomi in diesem Jahr bereits das Thema KI bei den eigenen Topmodellen angeht und ob die Xiaomi 14T daher beispielsweise auch (wie die iPhone 16) die Google Gemini Nano KI für erweiterte Funktionen bekommen wird. Bisher gibt es noch keine Hinweise, wie weit Xiaomi bei diesem Thema ist und ob man eventuell sogar an einer eigenen KI Lösung arbeitet. Daher wird die Xiaomi 14T Serie wohl auch ein Gradmesser werden, wie gut Xiaomi beim Thema KI aufgestellt ist.

Die erwarten technischen Daten der neuen Modelle

2407FPN8EG (globale Version) und 2407FPN8ER (japanische Version)

Erwartung:

MediaTek Dimensity 9300+ Chip, bis zu 24 GB LPDDR5T-Speicher, 1 TB UFS 4.0 Flash-Speicher, 1,5K 8T LTPO-Bildschirm

