Xiaomi Master Class 2024 in Frankfurt: Teilnahme noch möglich

Xiaomi bietet auch 2024 wieder eine Master-Class an, bei der es wieder in erster Linie um richtig gute Handy-Fotos gehen soll und bei der unter anderem professionelles Know-How zur Handykamera verrmittelt wird. Danach gibt es aber auch ein Get Together ohne Agende, bei der man einfach die Xiaomi Community kennenlernen kann.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

die Xiaomi Master Class kehrt endlich zurück und wir können mit Freude verkünden, dass sie noch besser ist als die Veranstaltungen im Jahr 2023! Am Donnerstag, den 04. April 2024 laden wir euch herzlich ein, an der Master Class in Frankfurt teilzunehmen. Die Plätze sind auf insgesamt 5 Personen begrenzt, aber das ist noch nicht alles. Nach der Master Class haben bis zu 20 Personen die Möglichkeit, an unserem Get Together teilzunehmen. Für euer leibliches Wohl wird auf beiden Veranstaltungen gesorgt, jedoch müsst ihr euch selbst um An- und Abreise kümmern. Das Wichtigste ist natürlich, wie ihr teilnehmen könnt. Ganz einfach, ganz nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, vergeben wir die Plätze an diejenigen, die sich als Erste melden. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar zu hinterlassen.

Für die Teilnahme muss man mindestens 18 Jahre alt sein und die Anmeldung kann hier vorgenommen werden: https://new.c.mi.com/de/post/41281

