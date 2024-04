Android 15 soll Desktop-Modus bekommen

Mit Dex zeigt Samsung schon länger, dass man auch unter Android über einen Desktop gut arbeiten kann. Google scheint eine vergleichbare Funktion nun generell für Android anbieten zu wollen, denn es gibt Hinweise auf genau so einen neuen Modus für Android 15. Damit wäre der Weg frei auch auf großen Bildschirmen eine gute Bedienung von Android zu gewährleisten.

Bei Piunika schreibt man zum neuen Feature:

Google hat scheinbar schon seit Ewigkeiten still und leise an einem überarbeiteten Desktop-Modus gearbeitet. In der Vergangenheit fühlte sich Android auf einem großen Bildschirm eher wie eine ausgedehnte Telefonoberfläche an – funktional, aber nicht wirklich elegant. Die Gerüchte über Android 15 deuten darauf hin, dass Google bereit ist, seinen Desktop-Modus zu verstärken. Android Authority hat auf YouTube ein Video geteilt, in dem das verbesserte, kommende Desktop-Modus-Erlebnis vorgestellt wird.

Die Kernänderung scheint ein ernsthafter Fokus auf die Fensterverwaltung zu sein. Stellen Sie sich Folgendes vor: Einfache Menüs in Apps, mit denen Sie zwischen Vollbild, geteiltem Bildschirm und einem flexibleren Freiformmodus wechseln können. Verschiebbare Titelleisten, einfache Größenänderung, Fenster an den Seiten des Bildschirms ausrichten – das sind die Desktop-Grundlagen, die bisher gefehlt haben. Obwohl es noch nicht perfekt ist, ist es ein gewaltiger Sprung in der Benutzerfreundlichkeit.