Samsung Exynos 2500 soll Spezial-Version für Tablets bekommen

Samsung scheint in diesem Jahr beim kommenden Exynos 2500 Prozessor eine Neuerung zu planen, die es bisher so noch nicht gab. Das Unternehmen wird den Prozessor in zwei Varianten auf den Markt bringen und jeweils danach ausrichten, welche Geräte damit angetrieben werden soll. Die Aufteilung wird dabei wohl wie folgt aussehen:

Exynos 2500-A (Octa-Core Aufbau): für Galaxy Phone

Exynos 2500-B (Deca-Core Aufbau): für Galaxy Tab, Galaxy Book

Das aktuelle Konzept mit 10 Kernen wird es daher beim Exynos 2500 nur noch für die Geräte mit großen Display und Akku geben, also für die Galaxy Tab und die Galaxy Book Modelle. Bei den Smartphones kehrt das Unternehmen (möglicherweise aus Gründen der Energieeffizienz) zu einem 8-Kern Aufbau zurück.

Unsicher ist, ob es darüber hinaus noch weitere Unterschiede zwischen den Exynos 2500 Versionen geben wird – beispielsweise im Bereich der AI-Prozessoren für die AI Funktionen der Modellen.