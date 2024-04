Samsung Galaxy S23: Samsung bestätigt Fingerprint-Sensor Probleme

Die aktuellen Samsung Galaxy S23 haben nach dem Update auf One UI 6.1 einige Probleme. Unter anderen sind auch einige Nutzer vom Ausfall des Fingerprint-Sensors im Lockscreen betroffen, so dass man die Smartphones nicht mehr darüber entsperren kann bzw. mehrere Versuche braucht, bis der Sensor reagiert. Dieses Verhalten ist neu und or dem Update auf One UI nicht aufgetreten, so dass man davon ausgehen kann, dass es mit der neuen Version aufgetreten ist. Andere Nutzer berichten, dass der Sensor nun eine andere Farbe hat und kaum noch zu erkennen ist (wodurch man ihn schlechter trifft).

Samsung hat im Forum bestätigt, dass es diese Probleme mit dem Sensor gibt und dass man daran arbeitet, sie zu beheben.Wahrscheinlich wird es ein neues Update geben, in dem diese Probleme gefixt sind und man den Sensor wieder normal bedienen kann.

Leider gibt es aber noch keine Hinweise, wann genau dieses Update zur Verfügung stehen wird.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung