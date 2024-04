iPhone 16: Nur 10 Prozent Leistungszuwachs beim Prozessor

Noch gibt es recht wenige Details zum kommenden A18 Pro Chipsatz, der in den iPhone 16 pro Modellen in diesem Jahr verbaut sein soll, aber die Hinweise deuten darauf hin, dass Apple wohl nicht auf eine massive Leistungssteigerung setzen wird. Nach aktuellen Gerüchten wird der Leistungszuwachs nur bei etwa 10 Prozent liegen und damit ist der A18 Prozessor eher eine moderate Weiterentwicklung des aktuelle A17 Pro Chipsatzes.

Bei techradar.com heißt es dazu:

Wenn Sie die Gerüchteküche über das iPhone 16 genau verfolgt haben, wissen Sie, dass alle vier angeblich kommenden iPhones von Apple voraussichtlich mit dem A18 Pro-Chipsatz ausgeliefert werden (d. h. einem Nachfolger des A17 Pro-Chipsatzes, der derzeit das iPhone 15 Pro antreibt). und iPhone 15 Pro Max). Allerdings ist Ihnen möglicherweise nicht bewusst, dass der A18 Pro – trotz seiner zahlenmäßigen Überlegenheit – voraussichtlich nicht viel leistungsstärker sein wird als der A17 Pro. Glaubt man den neuesten Leaks, wird das A18 Pro tatsächlich nur 10 % schneller sein als das A17 Pro.

Allerdings dürfte das den meisten Nutzer wohl eher egal sein, denn es ist selten die Leistung, die für den Kauf eines aktuellen iPhone spricht und dazu bleibt offen, wie Apple in anderen Bereichen die Leistung steigert. In diesem Jahr soll wohl zum ersten Mal eine AI auf die iPhone kommen (wahrscheinlich Gemini Nano von Google) und daher wird Apple den Chipsatz wohl vor allem für die AI Nutzung optimieren und eventuell an dieser Stelle dann beim A18 pro nochmal mehr Leistung heraus holen.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 8. April 2024