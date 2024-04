Offiziell: Motorola kündigt neue Smartphones für April an

Motorola wird am 16. April ein neues Event abhalten und mit dem Slogan “Ein neues Smartphone ist unterwegs” hat man auch gleich klar gemacht, um was es geht. Das Unternehmen wir also am 16. April ein neues Gerät vorstellen und wahrscheinlich ein neues Topmodell und kein Gerät im Einsteiger-Bereich.

Bei der Anmeldung zum Event wird das Unternehmen auch noch etwas konkreter:

Intelligence meets art. Gehöre zu den Ersten, die technische Kunstfertigkeit erleben. Melde dich jetzt an, um mehr zu erfahren.

Das deutet auch darauf hin, dass bei den neuen Modelle künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen wird. Motorola will also mit den Pixel Phones und Galaxy AI bei Samsung mithalten. Leider wurde nicht konkret genannt, welches Smartphone vorgestellt wird.

Eva Blass hat bereits die Grafiken zu möglichen Kandidaten geleakt. Wir tippen auf das Motorola Edge 50 ultra, das vorgestellt wird, weil die Form der Geräte mit dem Umriss in der Teaser Grafik am deutlichen übereinstimmt.

Zuletzt aktualisiert: 11. April 2024