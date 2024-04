Neuer Name: Huawei P70 soll als Huawei Pura 70 erscheinen

Huawei hat die neue P70 Serie offiziell in China vorgestellt und die größte Überraschung ist dabei, dass die Modelle nicht mehr P70 heißen, sondern das Huawei die Modelle zu Pura70 umbenannt hat. Dazu setzen die Modelle auf ein dreieckiges Kamera-Modul und natürlich steht die Kameratechnik bei dieser Serie wieder im Fokus – auch mit dem neuen Namen.

Die Modelle der Serie umfassen dabei folgende Geräte:

Pura70

Pura70 Pro

Pura70 Pro+

Pura70 Ultra

Passend zum Design gibt es auch drei Objektive bei der Pura70 Serie. Details dazu sind allerdings bisher noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass Huawei hier wieder sehr hochwertige Kameratechnik verbaut hat und erneut das beste Kamerahandy auf der Welt anbieten möchte.

Wie es mit dem Start in Deutschland aussieht, ist bisher noch nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass es noch etwas dauern wird, bis Huawei die Modelle in Deutschland an den Start bringt und das dazu wohl auch nicht alle Geräte der Serie in Deutschland zu haben sein werden. Deutsche Fans brauchen also auf jeden Fall noch etwas Geduld.

Zuletzt aktualisiert: 15. April 2024