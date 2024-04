Android Smartphones haben viele unterschiedliche Fehlermeldung und wenn man ins Bootmenü der Smartphones wechselt, gibt es häufig noch deutlich mehr Meldungen zu Problemen und Fehlern. Eine sehr ernste Meldung ist dabei “WARNING: Previous installation has failed”, denn sie deutet darauf hin, dass das Smartphone eventuell nicht mehr einsetzbar sein könnte. Daher wollen wir hier zeigen, was man bei diesem Fehler tun kann.

Fehlermeldung: “WARNING: Previous installation has failed” – so hilft man sich

Diese Meldung tritt erfreulicherweise nur sehr selten auf und meistens dann, wenn bei einem Update oder einem Werksreset etwas komplett schief gelaufen ist.

Die komplette Meldung lautet dabei:

WARNING: Previous installation has failed. Your device may fail to boot if you reboot or power off now.

Die Fehlermeldung “Previous installation has failed. Your device may fail to boot if you reboot or power off now.” (Vorherige Installation fehlgeschlagen. Ihr Gerät startet möglicherweise nicht, wenn Sie jetzt neu starten oder ausschalten.) deutet darauf hin, dass ein Update oder eine Installation auf Ihrem Android-Gerät abgebrochen wurde und Ihr System nun instabil sein könnte. Android hat also erkannt, das eventuell eine fehlerhafte Installation vorliegt.

Behebungsmöglichkeiten:

1. Starten Sie in den Recovery-Modus:

Versuchen Sie zuerst, Ihr Gerät in den Recovery-Modus zu starten. In diesem Modus können Sie verschiedene Funktionen nutzen, um Ihr System zu reparieren, wie z. B. das Löschen der Cache-Partition oder einen Werksreset.

Die Tastenkombination zum Aufrufen des Recovery-Modus variiert je nach Hersteller und Modell. In der Regel müssen Sie eine Kombination aus der Einschalttaste, der Lautstärke-Leiser-Taste und der Lautstärke-Lauter-Taste gedrückt halten.

Suchen Sie im Internet nach der spezifischen Tastenkombination für Ihr Gerät (z.B. “[Modellname] recovery mode”).

2. Löschen der Cache-Partition (optional):

Im Recovery-Modus können Sie versuchen, die Cache-Partition zu löschen. Dadurch werden temporäre Dateien gelöscht, die möglicherweise Probleme verursachen.

Achtung: Durch das Löschen der Cache-Partition gehen keine persönlichen Daten verloren.

3. Werksreset als letzter Ausweg:

Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, müssen Sie möglicherweise einen Werksreset durchführen. Dadurch werden alle Ihre Daten und Einstellungen gelöscht und Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wichtig: Sichern Sie unbedingt Ihre Daten, bevor Sie einen Werksreset durchführen!

Zusätzliche Tipps:

Suchen Sie nach der Ursache des Fehlers: Manchmal kann die Fehlermeldung spezifischer sein und Ihnen Hinweise auf die Ursache des Problems geben. Suchen Sie im Internet nach der genauen Fehlermeldung, um weitere Informationen zu finden.

Manchmal kann die Fehlermeldung spezifischer sein und Ihnen Hinweise auf die Ursache des Problems geben. Suchen Sie im Internet nach der genauen Fehlermeldung, um weitere Informationen zu finden. Überprüfen Sie auf Updates: Möglicherweise gibt es ein verfügbares Update, das den Fehler behebt. Versuchen Sie, Ihr Gerät zu aktualisieren.

Möglicherweise gibt es ein verfügbares Update, das den Fehler behebt. Versuchen Sie, Ihr Gerät zu aktualisieren. Wenden Sie sich an den Hersteller: Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert haben und Ihr Gerät immer noch nicht startet, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts oder an einen qualifizierten Techniker.

