Handy Rufumleitung ausschalten – so beendet man gewollte oder ungewollte Rufumleitungen – Man kann beim Handy mit verschiedenen Funktionen eingehende Anrufe umleiten. So kann man beispielsweise alle Anrufe vom Handy auf das Festnetz weiter leiten lassen, wenn der Akku zu Ende geht oder bestimmte Rufnummer nicht angenommen werden sollen. Man kann auch Anrufe zur Mailbox* weiterleiten oder zu anderen Anschlüssen, wenn man bereits im Gespräch ist. Die Einrichtung ist dabei sehr schnell gemacht oft vergisst man diese Umleitungen aber wieder und wundert sich dann, wenn bestimmte Anrufe nicht korrekt ankommen. In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man Rufumleitungen beim Handy wieder ausschaltet und was es dabei zu beachten gilt.

HINWEIS: Umleitungen zu anderen Rufnummern sind oft kostenpflichtig. Man sollte in solchen Fällen prüfen, wie dies mit dem eigenen Tarif abgerechnet wird.

Handy Ruf-Umleitungen prüfen und ausschalten

Die Abschaltungen von Umleitungen ist natürlich nur sinnvoll, wenn man auch solche Rufumleitungen hinterlegt hat. Wer sich nicht sicher ist, kann mit dem Steuercode *#21# alle eingerichteten absoluten Rufumleitungen anzeigen lassen. Auf der anderen Seite kann man auch nichts kaputt machen, wenn keine Umleitungen vorhanden sind, dann gibt es einfach eine Fehlermeldung.

Das Abschalten aller Umleitungen funktioniert am einfachem mit dem Code:

##002# und danach mit der grünen Hörertaste bestätigen

Dieser Code ist vor allem dann sinnvoll, wenn man nicht mehr weiß, welche Umleitungen alle gesetzt sind. Man macht damit reinen Tisch und kann die wichtigen Rufumleitungen neu setzen, so es denn wieder notwendig sein sollte. Spezifische Rufumleitungen auf dem Handy kann man mit diesen Codes abschalten:

Umleitung „bei besetzt“ ausschalten: ##67#

Umleitung „wenn nicht erreichbar“ ausschalten: ##62#

Umleitung „wenn keine Antwort“ abschalten: ##61#

Rufumleitung zur Mailbox abschalten

Dieser Code funktioniert auch dann, wenn man Rufumleitungen zur Mailbox* eingerichtet hat. In der Regel funktioniert das dabei so, dass bei Besetzt oder wenn man den Anruf nicht annimmt, dieser automatisch zur Mailbox* weiter geleitet wird und diese den Anruf entgegen nimmt. Technisch gesehen ist dies also auch eine Weiterleitung. Wenn man alle Weiterleitungen löscht, wird damit auch die Mailbox abgeschaltet:

