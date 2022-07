Apple Watch (Series 3, 5, 6, 7) – deutsche Anleitung und das Handbuch

Apple Watch (Series 3, 5, 6) – deutsche Anleitung und das Handbuch -Apple bietet die Apple Watch mittlerweile bereits in mehreren Generationen an und vor allem der Funktionsumfang hat sich deutlich erweitert. Beispielsweise gibt es inzwischen auf EKG Apps und andere Funktionen für die Smartwatch, die so in den ersten Versionen der Uhr noch nicht verfügbar waren.

„Wir freuen uns, dass Apple Watch zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Lebens der Menschen geworden ist“, sagt Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „Die komplett neu gestaltete Apple Watch Series 4 ist nach wie vor ein unverzichtbarer Kommunikations- und Fitnessbegleiter und wird mit bahnbrechenden Funktionen wie Sturzerkennung und der ersten speziell für den Nutzer angebotenen EKG App auch zu einem intelligenten Hüter der Gesundheit“.

Für die Bedienung ist aktuell watchOS zuständig und Apple entwickelt natürlich auch dieses Betriebssystem ständig weiter, so dass man davon ausgehen kann, dass bald neuere Version von watchOS zur Verfügung stehen werden. An sich hat sich das Betriebssystem aber nicht grundlegend verändert – wer also die Bedienung einer älteren Version kennt, kommt auch mit einer neueren watchOS Version in der Regel ohne Probleme klar, wobei es natürlich immer mal wieder zu Schwierigkeiten kommen.

Ein immer wieder kritischer Punkt: Die Koppelung von iPhone und Uhr sorgt immer wieder für Detailfragen – ganz so einfach ist die Bedienung der Uhr damit nicht. Es gibt mittlerweile vor allem auch Konkurrenz in dem Bereich da vielen Modelle (beispielsweise die neue Samsung Watch) die Kompatibilität mit Apple Geräten haben oder planen. Man muss also keine Apple Watch mit Apple Geräten nutzen.

Das Apple Watch Benutzer-Handbuch in Deutsch

Das offizielle Handbuch bzw. die Anleitung für die Apple Watch kann direkt bei Apple kostenfrei herunter geladen werden:

Leider stellt Apple aber das Handbuch nicht zum Download zur Verfügung und auch nicht als PDF, sondern wirklich nur als Online-Version oder EBook. Es gibt aber Drittanbieter in diesem Bereich und auch auf der Video-Plattform YouTube ist eine Vielzahl von Einführungen und Anleitungen einsehbar:

Apple Watch mit iPhone verbinden

Für die Nutzung der Apple Watch ist die Koppelung mit dem iPhone wichtig, daher haben wir sie hier nochmal im Detail beschrieben, weil sie wirklich grundlegend für die Apple Watch ist. Die Einrichtung umfasst zwar mehrere Punkte, ist aber dennoch relativ simpel. Der Vorgang ist zudem im Apple Support unter der Überschrift „Apple Watch einrichten“ beschrieben.

Zunächst das iPhone und die Apple Watch (Knopf an der Seite drücken) einschalten. Auf dem iPhone, falls nicht bereits vorinstalliert, die „Apple Watch“-App aus dem App-Store laden. Sicherstellen das genügend Akkukapazität vorhanden ist und das sich die beiden Geräte in unmittelbarer Nähe befinden. Anschließend die „Apple Watch“-App auf dem iPhone öffnen. Danach den Punkt „Koppeln starten“ anklicken. Es erscheint ein Fenster „Apple Watch vor die Kamera halten“. Jetzt die Kamera des iPhones so positionieren, dass das Display der Apple Watch genau im angezeigten Rahmen erfasst wird. Sobald die Uhr erkannt wurde, erscheint die Mitteilung „Ihre Apple Watch ist gekoppelt“. Als nächstes kann man entweder ein Backup – falls zuvor erstellt – einspielen oder auf „Als neue Apple Watch konfigurieren“ klicken. Danach folgen die üblichen Schritte Apple-ID, Code erstellen, Nutzungsbedingungen akzeptieren etc.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann man vom iPhone aus verschiedenste Einstellungen auf der Apple Watch vornehmen. Zur besseren Veranschaulichung ist zusätzlich ein Tutorial-Video eingebunden.

Man kann auf diese Weise auch mehr als eine Apple Watch mit einem iPhone koppeln. Einfach eine weitere Watch hinzufügen und dann kann diese genau so genutzt werden:

Öffne die Apple Watch-App auf deinem iPhone. Tippe auf „Meine Watch“ und dann oben auf dem Bildschirm auf „Alle Apple Watches“. Tippe auf „Apple Watch hinzufügen“ und folge den angezeigten Anleitungen.

Video: Tipps und Tricks zur Apple Watch

