Amazon Echo, Echo Show und Echo Dot – Anleitung und Handbuch für Alexa Geräte in Deutsch – Amazon Alexa ist ein Sprachassistent, der auf Befehle reagiert und wie Apple Siri mit dem Nutzer über ein Sprachinterface interagiert. So kann man per Sprachsteuerung Termine verwalten, den Wecher stellen, Hörbücher vorlesen lassen oder den Wetterbericht abrufen. Damit Alexa funktioniert, benötigt die Software eine passende Hardware und Amazon hat dafür speziell die Echo Geräte entwickelt.

Amazon schreibt selbst dazu:

Amazon Echo ist ein Lautsprecher, der allein mit Ihrer Stimme gesteuert wird. Echo verbindet sich mit dem Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse und Wettervorhersagen zu liefern und vieles mehr. Prime Mitglieder können Alexa auch darum bitten, verfügbare, bereits vorher bestellte Produkte oder viele andere Prime Produkte zu bestellen. Sie müssen nur danach fragen.

Alexa ist faktisch die Software, die Echo Module die passende Hardware. Und natürlich benötigt man für die meisten Funktionen eine funktionierende Internet Verbindung.

Amazon Echo, Echo Show und Echo Dot – Anleitung und Handbuch für Alexa Geräte in Deutsch

Mittlerweile gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Echo-Geräten. Für die meisten Modelle stellt das Unternehmen auch eine (kurze) Bedienungsanleitung zur Verfügung. Diese ist in Deutsch und kann kostenfrei hier herunter geladen werden:

Amazon Echo: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/customerdocumentation/Alexa+Devices/Amazon_Echo_QSG_DE.pdf

Amazon Echo Dot: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/customerdocumentation/Alexa+Devices/Echo_Dot_2nd_Gen_QSG_DE.pdf

Amazon Echo Studio: https://customerdocumentation.s3-us-west-2.amazonaws.com/Alexa+Devices/Echo_Studio_QSG_DE.pdf

Amazon Echo Show: hier* | Kurzversion

Längere Anleitungen und größere Handbücher gibt es leider noch nicht. Drittanbieter haben aber mittlerweile einige Varianten von Handbüchern veröffentlicht.

Weitere Anleitungen

Video: Echo und Alexa