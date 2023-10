SMS-Mitteilungszentrale – welche Nummer benötigt man bei welchem Anbieter?

SMS-Mitteilungszentrale – welche Nummer benötigt man? Die Bedeutung von SMS hat seit WhatsApp zwar etwas nachgelassen, nichtsdestotrotz wird die Funktion weiterhin genutzt. Bei Tarifen mit einer gewissen Anzahl Inklusiv-SMS behält man meist die gesendeten SMS pro Abrechnungszeitraum im Auge. Sobald die Inklusiv-SMS aufgebraucht sind entstehen – bei weiteren SMS – allerdings Kosten. Bei einer SMS-Flat achtet man gewöhnlich nicht darauf, aufgrund der Tatsache das diese unbegrenzt sind. In beiden Fällen muss jedoch die richtige Nummer der SMS-Mitteilungszentrale im Handy hinterlegt sein, ansonsten werden beispielsweise SMS trotz SMS-Flat berechnet oder gar nicht erst versandt.

Das passiert durchaus oft, beispielsweise schreibt ein Kunde von Vodafone im Forum:

… Hallo, ich habe seit wenigen Tagen einen neuen Vertrag bei Vodafone (mit dem Iphone 8 ). Leider ist es mir nicht möglich SMS zu versenden. Das Empfangen von SMS klappt und auch Telefonieren sowie Internetempfang funktionieren tadelos. Ich habe schon die jeweiligen Codes zum Aktivieren der Nachrichtenzentrale ausprobiert – ohne Erfolg. Auch An- und Ausschalten hat nichts gebracht. Beim Kundenservice konnte mir leider auch nicht wirklich geholfen werden. Daher wende ich mich nun an dieses Forum, da ich bereits gesehen habe, dass hier das Problem behoben werden konnte. …



Und auch bei O2 gibt es diese Probleme. Im Forum heißt es dazu:

… hallo kann keine sms mehr senden seit dem mein handy leer war und ausgegangen ist schreibt dann service nr.fehlt oder senden fehlgeschlagen kann mir da jemand weiter helfen. …



Im Internet findet man im Übrigen unterschiedliche Bezeichnungen dafür. In der einfachste Form wird dieses System SMS Zentrale genannt, man findet aber auch die englische Bezeichnung SMS Service Center (SMSC). Welche Bezeichnung verwendet wird, macht aber an sich keinen Unterschied, es ist immer die gleiche Technik gemeint.

Wie funktioniert die SMS-Zentrale?



Die SMS-Zentrale oder die englische Bezeichnung “Short Message Service Centre” (kurz: SMSC), ist für die Speicherung, Weiterleitung und Auslieferung von Nachrichten zuständig. Dabei wird unter anderem geprüft welche Tarifoptionen der Sender gebucht hat. Darüber hinaus wird festgestellt, ob die SIM-Karte aktiv ist und bei welchem Betreiber der Empfänger zu finden ist. Anschließend sendet das SMSC die ankommende SMS zum richtigen Netzbetreiber, dieser liefert diese dann zum Empfänger. Die SMS-Zentrale ist somit immer an den eigenen Mobilfunkanbieter gebunden. Infolgedessen unterscheiden sich die entsprechenden Nummern. Bei vertragsgebundenen Handys sind die Nummer meist voreingestellt. Bei Handys die ohne Vertrag gekauft wurden muss die jeweilige Nummer – je nach dem für welchen Anbieter man sich entschieden hat – selbst eingestellt werden. Mittlerweile gibt es aber auch in dieser Hinsicht Verbeserungen. In der Regel wird die richtige Nummer der SMS Zentrale automatisch per OTA-SMS hinterlegt, wenn man die Simkarte das erste Mal in einem Gerät einsetzt. Die manuelle Eingabe ist also derzeit kaum noch notwendig.

Diese Zentralnummern sind aber wirklich nur notwendig, wenn man SMS verschicken will. Für die Kommunikation über Messengerdienste werden sie beispielsweise nicht benötigt, hier sind eher die APN Internet-Einstellungen wichtig. Daher sollte man bei Problemen, die nur nur die SMS betreffen auch noch einige anderen Punkte prüfen: Sim ohne Netz und Empfang | Sim kann nicht erkannt werden | Handy ohne mobiles Internet

Welche SMS-Zentralnummer benötigt man?

Es gibt zwar nur drei Netzbetreiber in Deutschland, dennoch ist die Anzahl der SMS-Zentralnummer aufgrund verschiedener Provider viel höher. Nachfolgend ist der Großteil der Nummern aufgelistet.

Kurzmitteilungsnummern bei Telekom

T-Mobile (Direktkunden) +49 171 076 0000 Cellway +49 171 076 0315 Debitel +49 171 076 0333 Drillisch +49 171 076 0000 MobilCom +49 171 076 0315 Talkline +49 171 076 0345 The Phone House +49 171 076 0374 Victorvox +49 171 076 0322

Kurzmitteilungsnummern bei Vodafone

Vodafone Message (nur netzintern) +49 172 227 0000 Vodafone MessagePlus +49 172 227 0333 Cellway +49 172 227 0880 Debitel +49 172 227 0111 MobilCom +49 172 227 0880 Talkline +49 172 227 0258 The Phone House +49 172 227 0222 Victorvox +49 172 227 0104

Kurzmitteilungsnummern bei O2

o2 (Laufzeitverträge) +49 176 000 0443 o2 Loop (Prepaid) +49 176 000 0433 o2 Genion +49 176 000 0443 o2 On +49 176 000 0443 Debitel +49 176 000 0461

Kurzmitteilungsnummern bei E-Plus (mittlerweile nicht mehr aktiv)



e-plus (Direktkunden) +49 177 061 0000 Cellway +49 177 061 0000 Debitel +49 177 060 2100 MobilCom +49 177 061 0000 Talkline +49 177 060 0000 The Phone House +49 177 061 0000 Victorvox +49 177 061 0000

Durch die Fusion mit O2 gibt es an sich keine Eplus Tarife mehr auf dem Markt, daher sollte man in dem Fall die Nummern von O2 verwenden. Bei Problemen mit der SMS Zentrale ist inzwischen auch der O2 Support zuständig.

Kurzmitteilungsnummern bei Discountern

1und1 +49 172 227 0333 ALDI-TALK +49 177 061 0000 blau.de +49 177 061 0000 Congstar +49 171 076 0000 Callmobile +49 171 076 0000 fastsim +49 171 076 0000 FONIC +49 176 000 0443 klarmobil +49 171 076 0000 klarmobil (0176) +49 176 000 0443 maXXim +49 171 076 0000 MobileWorld +49 177 002 0033 MoobiCent +49 172 227 0333 MoobiAir +49 171 076 0000 mp3.de mobile +49 177 002 0070 N24 +49 172 227 0333 ProSieben +49 172 227 0333 SIMply-Tel +49 171 076 0322 simyo +49 177 061 0000 solomo +49 157 001 00100 Sunsim +49 157 001 00100 surfklar +49 171 076 0000 TchiboMobil +49 176 000 0443 vistream +49 157 001 00100

Wer den Überblick verloren hat, kann mit “Strg+F” auf dieser Seite seinen eigenen Anbieter nebst Nummer herausfiltern. Ansonsten steht die entsprechende Nummer auf den Tarifdetails, jedoch oftmals im Kleingedruckten bei den Fußnoten.

Was passiert, wenn die SMS Zentralnummer nicht korrekt ist?

Wenn die SMS Zentralnummer nicht richtig im Handy hinterlegt ist, kann es zu folgenden Problemen kommen:

SMS werden nicht versendet oder empfangen. Wenn die SMS Zentralnummer falsch ist, kann das Handy keine Verbindung zur SMS-Zentrale des Mobilfunkanbieters herstellen. In diesem Fall können keine SMS versendet oder empfangen werden.

Wenn die SMS Zentralnummer falsch ist, kann das Handy keine Verbindung zur SMS-Zentrale des Mobilfunkanbieters herstellen. In diesem Fall können keine SMS versendet oder empfangen werden. SMS werden an die falsche Nummer gesendet. Wenn die SMS Zentralnummer falsch ist, kann das Handy die SMS an die falsche Nummer senden. In diesem Fall werden die SMS nicht an den Empfänger zugestellt.

Wenn die SMS Zentralnummer falsch ist, kann das Handy die SMS an die falsche Nummer senden. In diesem Fall werden die SMS nicht an den Empfänger zugestellt. SMS werden nicht korrekt empfangen. Wenn die SMS Zentralnummer falsch ist, kann das Handy die SMS nicht korrekt empfangen. In diesem Fall können die SMS beschädigt oder unvollständig sein.

Andere Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger und auch RCS funktionieren aber weiter ohne Probleme.

Zusammenfassung

Wie anfangs bereits erwähnt ist die richtige SMS-Zentralnummer auch bei SMS-Flats notwendig. Diesbezüglich ist es ratsam die Rechnungen genau zu betrachten, zumal man eine Rechnungsprüfungspflicht hat: Wem also erst nach einigen Monaten auffällt das fälschlicherweise doch SMS berechnet wurden, kann sehr wahrscheinlich nicht mehr auf Kulanz seitens des Anbieters setzen. Die Einstellung der Nummer am Handy variiert je nach Hersteller, häufig ist die Option bei den Einstellungen der Textnachrichten zu finden, unter Punkten wie “SMS-Mitteilungszentrale”, “SMS-Zentrale”, “SMS-Zentralnummer” oder “Service Center”. Manchmal ist die Einstellung jedoch nur mit GSM-Codes möglich. Es empfiehlt sich diesbezüglich die Bedienungsanleitung zu bemühen oder man recherchiert im Internet. Des Weiteren hilft der entsprechende Kundenservice oder die Mitarbeiter im Shop vor Ort weiter.

