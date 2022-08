iPhone SE 3 2022 mit Allnet Flat und Vertrag im Preisvergleich – Das originale iPhone SE ist das 13. Smartphone der iPhone-Reihe von Apple und wurde bereits im März 2016 vorgestellt. Das SE steht für Special Edition, Apple kam dem Kundenwunsch nach einem 4-Zoll-Smartphone mit aktueller Technik nach. Im Aussehen ähnelt es dem iPhone 5s und die Hardware entspricht im Wesentlichem der des iPhone 6s. Das iPhone SE ist nicht im Flaggschiff-Bereich angesiedelt, dementsprechend bekommt man ein handliches Smartphone mit guter Technik für einen überschaubaren Preis.

Mittlerweile gibt es auch die dritte Version der Modelle (iPhone SE 3 2022) und Apple hat dabei vor allem die Technik üpberarbeitet – das Design dagegen weitgehend gleich gelassen. Das Unternehmen schreibt zur neusten iPhone SE Generation

„Das iPhone SE ist dank seines ikonischen Designs, seiner außergewöhnlichen Leistung und seines günstiges Preises eine äußerst beliebte Wahl bei bestehenden Anwender:innen und bei neuen iPhone Kund:innen. In diesem Jahr haben wir das bisher leistungsstärkste und robusteste iPhone SE entwickelt. Dank des A15 Bionic, dem gleichen Chip wie in unserer iPhone 13 Produktfamilie, hat es eine bessere Batterielaufzeit und macht fortschrittliche Kamerafunktionen wie Smart HDR 4, Fotografische Stile und Deep Fusion möglich“, sagt Kaiann Drance, Vice President Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple. „Und mit 5G bietet das iPhone SE Anwender:innen schnellere Down- und Uploads, Videostreaming in höherer Qualität, Echtzeit-Interaktivität in Apps und vieles mehr. Die neueste Generation an Technologie und diese unglaublichen Leistung zu diesem Preis —das kann nur Apple.“: