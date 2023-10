Apple Watch – So kann man das Ziffernblatt ändern – Die Apple Watch erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die erste Apple Watch ist seit April 2015 erhältlich. Mittlerweile wurde, Mitte September 2017, mit der Apple Watch 3 wurde die dritte Generation vorgestellt und mittlerweile gibt es in jedem Jahr neue Modelle. Das Ziffernblatt ist das erste was man sieht, wenn man auf die Apple Watch schaut, dementsprechend sollte es ein ansprechendes Design haben. Die Ziffernblätter lassen sich über ein gekoppeltes iPhone ändern oder direkt auf der Apple Watch einstellen. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Deine Apple Watch wird mit verschiedenen Zifferblättern geliefert, die du in der Regel beliebig anpassen kannst. Weitere Informationen findest du unter Anpassen des Zifferblatts. Suche regelmäßig nach Softwareaktualisierungen. Die folgenden Zifferblätter können von denen abweichen, die du auf deiner Apple Watch siehst. Nicht alle Zifferblätter sind in allen Regionen verfügbar. Vergewissere dich, dass deine Software auf dem neuesten Stand ist, damit die neuesten Zifferblätter angezeigt werden.

So kann man das Apple Watch Ziffernblatt vom iPhone aus ändern

Mit der Koppelung eines iPhones mit der Apple Watch lässt sich das Ziffernblatt zügig wechseln. Die Herangehensweise wird nachfolgend beschrieben.

Zunächst die “Apple Watch”-App auf dem iPhone öffnen. In den Reitern unten am Display gibt es die Option “Zifferblatt”. Dort kann man unter anderem zwischen “Neu in WatchOS”, “Komplikationen”, “Aktivitäten” oder “Modular” auswählen. Anschließend erscheint jeweils eine Vorschau, welche man noch etwas anpassen kann. Wenn das passende Design gefunden und die Konfiguration abgeschlossen ist, dann nur noch oben auf “Hinzufügen” klicken.

So kann man Ziffernblatt direkt auf Apple Watch ändern

Die Änderung des Ziffernblattes lässt sich auch an der Uhr selber einstellen. Der Vorgang wird unter anderem im Support-Bereich der Apple-Homepage erklärt.

Als erstes die Apple Watch per Passcode entsperren. Anschließend etwas fester auf den Homescreen drücken, um die Ziffernblattgalerie aufzurufen. Jetzt kann man zunächst das Grunddesign auswählen, diesbezüglich mit den Finger entweder nach links oder nach rechts wischen. Wenn man ein Design ausgewählt hat, drückt man auf “Anpassen”. Nun kann man die Ansicht manuell modifizieren. Die Einstellung erfolgt über Wischgesten und am Drehen der Digital Crown (das Rädchen an der Seite der Apple Watch). Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drückt man auf die Digital Crown und danach noch einmal auf das Ziffernblatt.

Darüber hinaus gibt es zu der Thematik ein Tutorial-Video von Apple. Zur besseren Veranschaulichung wird dieses in den Artikel eingebunden.

Wo gibt es kostenlose Watchfaces für die Apple Watch?

Es gibt eine Reihe von Quellen, an denen Sie kostenlose Apple Watch Watchfaces finden können.

Der App Store: Der App Store bietet eine Reihe von Apps, die kostenlose Watchfaces enthalten. Dazu gehören Apps wie “Facer”, “Watch Faces Gallery & Creator” und “Buddywatch”.

Hier sind einige Beispiele für kostenlose Apple Watch Watchfaces:

Minimalistische Watchfaces: Diese Watchfaces zeigen nur die Grundfunktionen wie Uhrzeit, Datum und Batteriestatus an.

Um ein kostenloses Watchface auf Ihre Apple Watch herunterzuladen, öffnen Sie die App Store-App auf Ihrem iPhone und suchen Sie nach “Watchfaces”. Tippen Sie dann auf die App, die Sie herunterladen möchten. Sobald die App heruntergeladen und installiert ist, öffnen Sie sie und tippen Sie auf das Watchface, das Sie herunterladen möchten. Tippen Sie dann auf “Installieren”, um das Watchface auf Ihre Apple Watch herunterzuladen.

Um ein heruntergeladenes Watchface auf Ihre Apple Watch zu installieren, öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone und tippen Sie auf “Gesichte”. Tippen Sie dann auf das Watchface, das Sie installieren möchten. Tippen Sie dann auf “Installieren”, um das Watchface auf Ihre Apple Watch zu installieren. Sie können bis zu 7 Watchfaces auf Ihrer Apple Watch speichern.

