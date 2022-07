Android: Fehlercode 505 beheben- so geht es – Bei Smartphones, die mit Android funktionieren kann beim Download von Apps gelegentlich der Fehlercode 505 „Unerwarteter Fehlercode beim Installieren der App“ auftreten. Dieser Fehlercode kann theoretisch bei jeder App auftreten. Die Ursache dieses Fehlercodes liegt bei den App-Berechtigungen unter Android. Zwei Apps können bei dieser Softwareversion nämlich nicht auf die selben Berechtigungen zugreifen. Haben Sie zum Beispiel die Facebook-App installiert und möchten ein Spiel mit Facebook-Integration herunterladen, ist das durch den Fehler 505 nicht möglich, da beide Apps auf die gleiche Berechtigung zugreifen.

Das passiert leider durchaus häufig. So schreibt ein Nutzer im Android Hilfe Forum:

ich kann seit gestern keine (so wie es aussieht) Gameloft Spiele mehr downloaden. Fehlermeldung lautet: App Installation nicht möglich

„Modern Combat 5: eSports FPS“ kann nicht installiert werden. Bitte versuche es erneut. Sollte das Problem weiterhin…… (Fehlercode: -505)

Und bei Android PIT heißt es:

Bei dem Versuch die App „DB Navigator“ zu installieren erhalte ich stets den Hinweis, dass die App nicht installiert werden kann, Error Code 505. Hab schon alle Tipps aus dem Web zu dem Thema durch.

Kein Erfolg. Wer kann helfen ?

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man bei diesem Fehler tun kann und was die Hintergründe für diese Meldung sind.

Updates beheben den Fehler

Da das Problem jedoch schon bei Android 5.0.2 behoben wurde, sollte diese Fehlermeldung bei den wenigsten Nutzern von Android-Smartphones noch auftauchen. Erscheint die Benachrichtigung bei Ihnen jedoch, dann überprüfen Sie , welche Android-Version Ihr Gerät installiert hat und führen Sie wenn möglich ein Update durch. Dies können Sie ganz einfach tun, indem Sie die Einstellungen Ihres Smartphones öffnen. Dort suchen Sie nach den Menüpunkten „Optionen“ oder „System“. In den „Geräteinformationen“ oder bei „Über das Telefon“ finden Sie dann die Update-Funktion. Werden Ihnen hier mögliche Updates angezeigt, dann führen Sie diese auch am besten durch. Leider ist die Anordnung und Bezeichnungen von Funktionen in den Einstellungen von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Halten Sie daher auch nach Synonyme der eben genannten Menüpunkte Ausschau, da es je nach Hersteller zu Abweichungen der eben genannten Schritte kommen kann. Unter Umständen ist bei einigen Apps auch ein Update der Hersteller notwendig.

Weiter Schritte zur Behebung dieses Fehlers können sein:

Der Google Play Store ist nicht auf den aktuellen Stand und benötigt ein Update. Auch hier sollte man prüfen, ob eine neuere Version des Appstores zur Verfügung steht.

Cache Fehler (wenn beispielsweise alte App-Versionen noch zwischengespeichert sind)

Die App ist möglicherweise einfach nicht mit der aktuellen Android Version kompatibel oder hat selbst Fehler. In dem Fall kann man recht wenig machen und muss an sich abwarten, bis die Entwickler eine neue Version anbieten.

In einigen Fällen kann auch eine fehlerhafte Synchronisation des Google Kontos mit dem Gerät Probleme machen. In dem Fall hilft es, die Verbindung zum Google Konto nochmal neu einzurichten.

