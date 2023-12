Pluszeichen im Kreis – was bedeutet das Symbol bei Android? – Wer sein Android Smartphone auf mindestens Android Nougat, Android 7.0, upgedatet hat, der wird sich vielleicht über ein neues Symbol in der Statusleiste wundern. Dort kann bei manchen Smartphones nun ein Pluszeichen in einem Kreis zu sehen sein. Dieses Symbol steht für die neue Funktion “Datensparen”, die seit dem Betriebssystem Android 7.0 verfügbar ist. Diese Funktion soll helfen, dass im mobilen Datennetz nicht unnötiges Datenvolumen verbraucht wird.

Pluszeichen im Kreis – was bedeutet das Symbol bei Android?

Das Symbol zeigt an, dass die Funktion zur Zeit aktiviert ist. Man findet dieses Symbol auch in den neusten Android Version – Google hat also daran bisher keine Änderungen vorgenommen.

In den FAQ schreibt Google direkt:

Mobile Datennutzung mithilfe des Datensparmodus reduzieren – Sie haben die Möglichkeit, den Datensparmodus zu aktivieren, um bei einem Tarif mit begrenztem Datenvolumen die mobile Datennutzung zu reduzieren. In diesem Modus können die meisten Apps und Dienste Hintergrunddaten nur über eine WLAN-Verbindung abrufen. Derzeit aktive Apps und Dienste sind in der Lage, mobile Daten zu nutzen.

Maßnahmen sind dann beispielswiese:

Deaktivierung von Hintergrunddaten: Hintergrunddaten sind Daten, die von Apps im Hintergrund übertragen werden, auch wenn Sie sie nicht aktiv verwenden. Wenn Sie den Datensparmodus aktivieren, werden Hintergrunddaten für alle Apps deaktiviert.

Verringerung der Bildqualität von Bildern und Videos: Wenn Sie im Datensparmodus Bilder oder Videos herunterladen oder ansehen, wird die Bildqualität automatisch verringert, um den Datenverbrauch zu reduzieren.

Deaktivierung von Push-Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen werden von Apps verwendet, um Sie über neue Nachrichten oder Updates zu informieren. Wenn Sie den Datensparmodus aktivieren, werden Push-Benachrichtigungen für alle Apps deaktiviert.

Das Symbol kann man ganz einfach verschwinden lassen, indem man die Funktion deaktiviert. Das bedeutet jedoch auch, dass Android nicht mehr versucht, Daten zu sparen. Möglicherweise wird dadurch aber auch die Internetgeschwindigkeit wieder besser. Das Abschalten der Funktion könnte also besonders hilfreich sein, wenn man seit dem Update auf die neue Androidversion das Gefühl hat, dass das mobile Internet langsamer geworden ist.

Um die Funktion zu deaktivieren, muss man die Einstellungen öffnen. Unter dem Punkt “Verbindungen” wählt man dann die Option “Datennutzung” aus. Dort ist die Funktion “Datensparen” hinterlegt. Klickt man auf diese Funktion, kann man über den Regler die Option deaktivieren. Nun sollte das Pluszeichen aus der Statusleiste verschwinden, da die Funktion ja nicht mehr aktiviert ist.

TIPP Wir empfehlen mittlerweile besser auf große Flat zu setzen, statt sich mit dem Datenspar-Modus herumzuschlagen. 10 GB Flat oder auch 20 GB Flatrates sind inzwischen sehr günstig zu bekommen und auch unbegrenztes Datenvolumen ist inzwischen erschwinglich geworden.

