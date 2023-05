Netflix anrufen: Kontakt, Rufnummer und Hotline – Wie bei jedem anderen Anbieter kann es sein, dass man auch Netflix mal kontaktieren möchte. Vielleicht kann man sich nicht mehr richtig einloggen, mit der Zahlung lief etwas schief oder man hat sonstige Fragen, auf die man anders keine Antwort bekommen hat. Netflix bietet für seine Kunden verschiedene Wege an, über die man das Unternehmen kontaktieren kann, in der Regel sind die Kontaktmöglichkeiten dabei kostenfrei, es entstehen so keine zusätzlichen Kosten bei Problemen oder Nachfragen.

Anruf übers Telefon oder die App

Zum einen gibt es eine ganz normale Telefonhotline, die Kunden anrufen können. Die Servicehotline ist zwischen 9 Uhr morgens und 10 Uhr abends erreichbar, wenn man einen deutschsprachigen Bearbeiter möchte. Die englischsprachige Hotline gibt es aber rund um die Uhr. Die Rufnummer für die deutsche Hotline ist die 0800-724- 0963. Da Nummern, die mit einer 0800 beginnen, kostenlos sind, fallen auch für den Anruf auf bei dieser Hotline keine Kosten an. Wer schon ein Konto bei Netflix hat sollte sich vor dem Anruf jedoch in seinem Konto einloggen, wenn dies geht. Dort gibt es einen bereitgestellten Code, über den die Mitarbeiter der Hotline schneller helfen können. Man bekommt diesen Code über den Menüpunkt “Kontakt” und danach “Anrufen”. Den Service-Code gibt man beim Anruf ein, sodass eine schnellere Zuordnung zum Konto möglich ist.

Eine weitere Möglichkeit ist die mobile App, über die man ebenfalls einen Anruf tätigen kann. Die App von Netflix gibt es sowohl für Geräte von Apple als auch für Android. Hat man also diese App auf einem seiner Geräte heruntergeladen, dann öffnet man diese. Wenn man bereits ein Netflix-Konto hat, meldet man sich mit seinen Zugangsdaten an und wählt das Menüsymbol, welches in der oberen linken Ecke ist, aus. Im Menü scrollt man bis unten, wo sich der Punkt “Hilfe” oder “Hilfe-Center” befinden. Möglicherweise sind auch andere Synonyme wie “Kundendienst” verwendet. Es ist also zu empfehlen auch nach anderen Menüpunkten Ausschau zu halten. Man tippt den entsprechenden Punkt, den man in seinem Menü findet, an und drückt daraufhin das Symbol “Anrufen”. Auch wenn man noch kein Konto bei Netflix hat, kann man die App zum Anrufen nutzen. In diesem Fall kann man direkt, ohne sich anzumelden den Menüpunkt “Hilfe” auswählen, wo man dann die Option “Anrufen” findet. Man sollte jedoch beachten, dass ein Anruf über die App über das Internet funktioniert. Die Internetverbindung sollte also ausreichend und stabil sein, sodass es zu keinem Abbruch kommt. Am besten ruft man an, wenn sich das Gerät in einem WLAN-Netzwerk befindet, sodass die mobilen Daten nicht dafür verbraucht werden.

Livechat mit einem Kundenbetreuer

Für diese Möglichkeit muss man zunächst die ganz normaler Internetseite von Netflix öffnen. Hat man ein Konto ist es wie auch in den vergangenen Schritten hilfreich, wenn man sich damit anmeldet. Doch auch wenn man kein Mitglied ist, kann man diese Variante nutzen. Das Einloggen vereinfacht nur die Zuordnung zum entsprechenden Netflix-Konto. Man scrollt also auf der Internetseite nach unten, wo sich der Menüpunkt “Kontakt” befindet. Diese Option wählt man auch aus und wird zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, die auch hier schon erklärt wurden, weitergeleitet. Nun kann man sich für die Option “Live Chat starten” entscheiden. Es werden nun noch einige häufige Probleme genannt, die man auch ohne Hilfe des Chats lösen kann. Ist das eigene Problem bei dieser Liste nicht dabei, dann kann man selber mitteilen, worin das Problem besteht. Für die Beschreibung des Problems hat man 500 Zeichen. Hat man das Problems ausreichend beschrieben, dann klickt man auf “Absenden” und wird anschließend mit einem Kundendienstmitarbeiter im Chat verbunden.

