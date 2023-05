Windows 10 – Anleitung und Handbuch als kostenloser PDF Download – Sucht man im Internet nach einer kostenlosen Anleitung für Windows 10 findet man in erster Linie den Support-Bereich von Microsoft. Darüber hinaus stellt das Unternehmen aber leider keine PDF-Dateien zur Verfügung, die man auch offline nutzen könnte. Vor einigen Jahre hat die Zeitschrift PC Welt in dem Bereich ein Sonderheft veröffentlicht, das auch eine Art Handbuch zu Windows 10 (als PDF) enthielt, aber dieses Heft ist leider auch nicht mehr kostenfrei verfügbar. Es ist derzeit also nicht leicht, eine offizielle Anleitung für Windows 10 zu finden, die sowohl als PDF zur Verfügung steht als auch kostenfrei ist. Dazu kommt: oft bestimmt auch die Hardware, welche Möglichkeiten das System bietet, man bräuchte also für jeden Hardware-Hersteller getrennte Handbücher. Mittlerweile bietet Microsoft das Update auf Windows 11 an, aber viele Systeme laufen weiter mit Windows 10 – eine Anleitung für Windows 10 und ein Handbuch ist also nach wie vor gefragt.

HINWEIS: Die Anleitungen für Windows 11 sind mittlerweile bereits verfügbar und diese haben wir hier zusammengestellt: Windows 11 Anleitung und Handbuch

Windows 10 – Anleitung und Handbuch als kostenloser PDF Download

Erfreulicherweise bieten aber einige Drittanbieter für ihre Produkte Anleitungen rund um Windows 10 an. Diese sind zwar meistens nicht umfassend, erklären aber in der Regel den Einstieg in Windows 10 und befassen sich mit den wichtigsten Einstellungen. Man findet solche kostenlosen Anleitungen zu Windows 10 als PDF Download beispielsweise hier:

Bei diesen gratis Anleitungen sollte man aber auf das Datum achten. Microsoft entwickelt Windows 10 immer weiter und daher kann es sein, dass sich ältere Anleitungen auf Punkte beziehen, die mittlerweile umbenannt wurden oder so gar nicht mehr vorhanden sind. Je aktueller eine Anleitung ist, desto besser. Ansonsten kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, denn egal auf welchem Gerät: Windows 10 ist an sich immer gleich aufgebaut und zu bedienen.

Windows 10 – Handbuch und Anleitung in deutsch

Microsoft selbst bietet für Windows 10 in der neusten Version immer ein eigenes Windows 10 Handbuch an. Man muss sich also nicht auf Drittanbieter verlassen, auch wenn es gerade zu Windows von Verlagen sehr gute zusätzliche Bücher zu diesem Thema gibt. Das Handbuch für Windows 10 gibt es hier als kostenfreie Online Version:

Daneben bieten aber auch Drittanbieter schöne Ratgeber und Anleitungen rund um Windows 10 – vor allem interessant für alle, die gerne auf Papier nachlesen wollen:

Daneben gibt es aber für verschiedene Probleme (wie den Zwangsdownload oder auch anderes) Anleitungen überall im Netz und auch Tipps&Tricks findet man an sich recht oft. Die Anleitungen sind darüber hinaus übergreifend. Microsoft entwickelt Windows immer weiter (auch wenn der Name bei Windows 10 mittlerweile immer gleich bleibt) und daher gibt es regelmäßig neue Funktionen und teilweise auch neue Designelemente. Die Online-Anleitung bezieht sich dabei immer auf die neuste Version von Windows 10. bei den Büchern von Dritten sollte man darauf achten, dass sie nicht zu alt sind und ansonsten eher zu einer neueren Anleitung greifen. Bei zu alten Handbüchern kann es sein, dass sich einige Funktionen mittlerweile geändert haben. In der Regel sind die Änderungen nicht so gravierend, dass dann gar nichts mehr geht, aber eine neuere Version ist dennoch immer die bessere Alternative.

Video: Tipps für Windows 10

Weitere Links rund um Windows und PC