Verlauf beim Safari Browser löschen – so geht es – In im 21. Jahrhundert spielt die Privatsphäre eine viel größere Rolle, als es früher der Fall war. Die persönlichen Daten, die man mithilfe sozialer Netzwerke mit den engsten Verwandten und Freunden teilen möchte, können von anderen, uns unbekannten und unerwünschten Menschen gesehen werden, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Jedoch nicht nur die Fotos können zum Gegenstand dieses Problems werden. Passwörter, Banking Daten, private Adresse, Handynummer. Die Liste ist länger, als man denkt. Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig darauf aufzupassen, dass diese Informationen nach der Nutzung aus dem Internetverlauf entfernt werden. In diesem Artikel soll also gezeigt werden, wie man an dem iPhone Gerät den Verlauf von dem Safari-Browser effektiv löschen kann.

Effektiv private Daten schützen

Damit man auch sicher sein kann, dass die Information, die man für sich behalten will privat bleibt und nicht im Netz abgespeichert wird, gibt es eine einfache Methode, die das erlaubt. So sollte man zuerst auf dem iPhone Gerät auf die Einstellungen gehen. Dort muss man den Safari-Icon finden und darauf klicken. Nun sollte auch das Feld „Verlauf und Websitedaten löschen“ zu sehen sein, auf welches man ebenfalls klicken muss. Das Gerät wird danach nach der Bestätigung fragen, ob die Daten nun tatsächlich gelöscht werden sollen, was man auch anschließend tun sollte. Dabei werden nicht nur die Informationen zu den zuletzt besuchten Seiten, sondern auch Cookie-Files, sowie gespeicherte Suchanfragen im Netz gelöscht. Ebenso wird der Verlauf entfernt, der in dem iCloud abgelegt worden ist. Dieses Vorgehen ist auch aus dem Grund für das Gerät nützlich, da man dadurch den Speicherplatz von dem Handy befreit, welches durch die hinterlegten Browserdaten gefüllt wird.

Apple schreibt noch als Hinweis in den FAQ zum Browserverlauf:

Wenn kein Verlauf und keine Websitedaten zum Löschen vorhanden sind, wird die Einstellung grau angezeigt. Wenn du für Webinhalte unter „Bildschirmzeit“ Beschränkungen eingerichtet hast, wird die Einstellung möglicherweise ausgegraut angezeigt.

Ausgewählte Verlaufdaten im Safari entfernen

Falls man bestimmte Informationen nicht unwiderruflich löschen will, besteht auch eine Möglichkeit, nur die Daten aus dem Verlauf zu entfernen, die man gezielt ausgesucht und angegeben hat. Dabei unterscheidet sich auch das Vorgehen von der oben dargestellten Methode. Man geht dabei nicht in die Einstellungen, sondern öffnet den Safari Browser. Dort sollte ein Icon zu sehen sein, dass ein aufgeschlagenes Buch bzw. Heft darstellen muss. Dieses Symbol steht für die „Lesezeichen“ beim Safari. Darauf sollte man klicken. Dort angelangt, wird auch ein weiteres Symbol zu sehen sein – eine Uhr. Diese steht für den „Verlauf“. Nun sollte man die Seiten zu sehen bekommen, die man zuletzt besucht hat. Um diejenigen aus dem Verlauf zu entfernen, die unerwünscht sind, muss man auf diese tippen und nach links wischen. Es wird ein Fenster mit der Aufschrift „Löschen“ erscheinen, auf das man ebenfalls tippen sollte. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, die Löschung von den Seiten vorzunehmen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt besucht wurden. Dafür sollte man auf das „Löschen“ Fenster unten rechts in dem Lesezeichenbereich klicken und sich für eine der vorgegebenen Varianten entscheiden (letzte Stunde; heute; heute und gestern; insgesamt). Durch eine Bestätigung wird der Browserverlauf gelöscht.

Eine Lösung von vornherein

Abschließend lohnt es sich den letzten Lösungsansatz dieses Problems zu betrachten. So hat man die Möglichkeit von vornherein die Daten im Browserverlauf nicht zu speichern. Dafür sollte der „Privat Modus“ beim Internetbrowsen eingeschaltet werden. Dadurch bewirkt man, dass die besuchten Seiten nicht in den Register aufgenommen werden, bis man den Modus wieder abgeschaltet hat. Diese Methode ist ebenfalls über den Lesezeichen-Symbol in dem Browser aktivierbar.

