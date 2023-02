Handys und Smartphones mit Android One (Liste) – diese Modelle und Geräte gibt es

Handys und Smartphones mit Android One – diese Modelle und Geräte gibt es – Android One ist eine Variante des Android Betriebssystem, die derzeit bei immer mehr Modellen zu finden ist und hier haben wir einen Überblick zusammen gestellt, welche Geräte derzeit Android One nutzen.

Die Vorteile von Android One sehen dabei wie folgt aus:

Android OS Updates für 2 Jahre (in der Regel zwei Major-Versionen)

monatliche Sicherheitsupdates für 3 Jahre

bekanntes Android Interface und alle Google Dienste vorhanden

keine (oder wenig) Bloatware

Play Protect ist aktiv

AI Funktionen von Android vorhanden

Wichtig ist dabei, Android One nicht mit Android Go zu verwechseln. Die Go-Version ist speziell für schwächere Modelle zugeschnitten und arbeitet auch mit nicht ganz so guter Technik zusammen. Dazu wurden einige Features verändert. Android ist ein normales Android wie es direkt von Google bereit gestellt wird und hat keine Veränderungen im Vergleich zu den normalen Android Versionen. Daher kann man beispielsweise auch das normale Android Handbuch für Android One nutzen.

Wichtig dabei: Android One ist KEINE neue Android Version, sondern in erster Linie ein neuer Standard für die Hersteller. Diese verändern das Betriebssystem nicht und können dann viel einfacher Sicherheitsupdates und neue Versionen implementieren. Google selbst schreibt dazu auf der Webseite:

Du erhältst ein optimiertes, sicheres Smartphone mit deinen bevorzugten Google-Diensten, wie YouTube, Google Assistant und Google Maps. Mit Android One hast du die Dinge in der Hand und es erspart dir unnötige Apps. Was bleibt, sind eine intuitive Bedienung und die Möglichkeit, dein Smartphone individuell anzupassen.

Die ersten Handys und Smartphone mit Android One kamen 2014 und 2015 auf den Markt und es waren vor allem eher unbekannte kleinere Anbieter, die auf diese Technik setzten. Mittlerweile haben aber einige Hersteller zu Android One gewechselt.

Handys und Smartphones mit Android One im Überblick

Bei den Anbietern setzt derzeit vor allem Nokia auf Android One und damit haben auch die günstigeren Nokia Modelle eine Updategarantie für die nächsten beiden Android Versionen:

Nokia 2.2 und 2.3

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 5.3

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 8.1 und 8.3

Nokia 9 PureView

Motorola One

Motorola One Vision

Motorola One Power

Xiaomi Mi A2 und A2 lite

Xiaomi Mi A3

HTC U11 life

Geräte aus 2020 und 2021 mit Android One als Betriebssystem:

Nokia G50

Nokia X20

Nokia X10

Nokia G20

Nokia G10

Nokia 5.4

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Nokia 8.3 5G

Motorola Moto G Pro

Nokia 5.3

Geräte aus 2022 mit Android One:

Nokia 3.1

Nokia X30

Motorola Moto G Pro

Daneben haben auch einige ältere Nokia Modelle und die Geräte kleinerer Anbieter Android One. Wir werden die Liste erweitern, sobald es neue Modelle gibt.

Leider kann man mit Android One die Enterprise Versionen nicht nutzen. Man muss sich als entscheiden: Android One oder Android Enterprise – beides zusammen ist derzeit leider nicht möglich.

Android One im Video

