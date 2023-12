PayPal Login funktioniert nicht – was tun? – wer des Öfteren Gebrauch von ebay macht oder Überweisungen online tätigt, wird sicherlich schon mal auf PayPal zugegriffen haben. Der Dienst lässt sich leicht handhaben, weshalb PayPal zu einem der beliebtesten Zahlungssystemen gehört. Leider, wie bei so vielen Programmen auch, kommt es gelegentlich zu Problemen, welche auch den Login betreffen können. Was machen in solchen Fällen tun muss, erfahren die Leser im Weiteren.

Einloggen funktioniert nicht

Man trägt den Benutzernamen und das Passwort ein und dennoch kann man sich nicht anmelden. Es erscheint eine Meldung über den fehlerhaften Login Versuch und man weiß nicht, was man nun machen soll. In der Regel gibt es aber eine Anleitung, welcher man in solchen Fällen folgen muss. An sich ist es immer ratsam zunächst feststellen zu können, woran das Problem liegt, also wo die Ursache der Störung sich befindet.

Generelle Tipps:

Prüfen Sie, ob Sie Leerzeichen in der E-Mail-Adresse eingegeben haben. Die E-Mail-Adresse muss frei von Leerzeichen sein.

Die E-Mail-Adresse muss frei von Leerzeichen sein. Aktualisieren Sie Ihren Browser oder die PayPal-App. In manchen Fällen können veraltete Browser oder Apps zu Problemen beim Login führen.

In manchen Fällen können veraltete Browser oder Apps zu Problemen beim Login führen. Deaktivieren Sie die zweistufige Verifizierung. Wenn Sie die zweistufige Verifizierung aktiviert haben, können Sie versuchen, sie zu deaktivieren und sich dann erneut anzumelden.

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung aktiviert haben, können Sie versuchen, sie zu deaktivieren und sich dann erneut anzumelden. Setzen Sie Ihr Passwort zurück. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen.

Passwort falsch eingegeben

Tatsächlich kommt es sehr oft zu Login Problemen aufgrund von falscher Passworteingabe. Es kann sein, dass man die Kombination in Eile eintrug und daher die eine Zahl oder den anderen Buchstaben übersprang oder gar eine Taste zu viel gedrückt hat. Daher muss man es dann erneut versuchen diesmal aber etwas langsamer. Am besten eignet sich dafür ein anderes Programm oder Plattform auf welcher man das Passwort eingeben und einsehen kann, sodass jegliche Fehler vermieden werden. Hat man das gemacht, kann man das Passwort einfach kopieren und in das entsprechende Feld einfügen. In diesem Fall werden keine Eingabefehler zustandekommen.

Paypal schreibt selbst in den FAQ zum Erstellen eines neues Passwortes:

Klicken Sie oben auf dieser Seite auf Einloggen. Klicken Sie auf Probleme beim Einloggen?. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie für PayPal verwenden, und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie die E-Mail-Adresse vergessen haben, klicken Sie auf E-Mail-Adresse Vergessen? Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Passwort wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter. (Sie bekommen mehrere Optionen angezeigt, z.B. SMS erhalten, E-Mail erhalten, Sicherheitsfragen beantworten oder Anruf erhalten.)

Browser unterstützt keine Cookies

Ein weiterer Aspekt, auf welchen die PayPal Nutzer achten sollten, ist die Cookies Unterstützung. Ist diese Funktion auf dem Browser nicht enthalten – es kann sein, dass man sich vor kurzem einen neuen installiert hat – wird PayPal nicht in der Lage sein, einwandfrei zu funktionieren. Diesen Dienst sollte man in den Einstellungen zulassen – der Vorgang unterscheidet sich bei den Browsern, eine genaue Beschreibung kann aber im Internet gefunden werden – und kontrollieren, ob PayPal nun funktioniert.

allestörungen.de

Auf der Webseite allestörungen.de finden nicht nur die PayPal Nutzer wichtige Informationen zu unterschiedlichen Online-Diensten. Darüber hinaus wird dort vermeldet, ob, wann und weshalb eine Störung stattfindet und ob und wie diese in nächster Zeit behoben werden kann. Will man erfahren, ob gegenwärtige Störungen bei PayPal vorliegen, kann man das über den folgenden Link machen. Die meisten Probleme findet man in der Tat im Bereich Einloggen wieder (87%).

Weitere Methode

Sollten keine der angeführten Methoden erfolgreich sein, kann man auf der offiziellen Seite des Dienstes die Option “Neu anmelden” oder “Probleme beim Einloggen” wählen. Im ersten Fall wird man sich erneut anmelden müssen, wobei die seit der Nutzung gespeicherten Daten verlorengehen werden. Die zweite Variante ist daher viel angenehmer und einfacher zu bewältigen. Hat man die Option gewählt, wird man gebeten eine gültige Email Adresse in das entsprechende Feld einzutragen, sodass man einen entsperrenden Code erhalten kann. Sollte man auch die Email vergessen haben, besteht eine weitere Möglichkeit sich einzuloggen. Dabei klickt man auf die Anzeige “E-Mail-Adresse vergessen?”. Hierauf wird man drei verschiedene Felder zu sehen bekommen, in welche man die Mail Adresse eingeben muss, von der man denkt, diese wäre die richtige. Es wird geprüft, ob eine der Varianten richtig ist und der Nutzer wird darauf Hilfe und Hinweise bezüglich der Anmeldung erhalten.

Video: Paypal Login Probleme lösen