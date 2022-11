GMX Login – das kann man bei Problemen und Schwierigkeiten tun – für alle Nutzer der GMX Plattform sollte der folgende Beitrag von Interesse sein. In diesem werden die Leser erfahren, wie man bei Login-Problem vorgehen, auf welche wichtigen Aspekte man achten muss und welche Methoden zu einer effektiven Störungsbehebung beitragen. Teilweise können die Nutzer hier selbst aktiv werden, wenn es technische Probleme gibt, kann es aber auch sein, dass einfach Geduld gefragt ist.

Fehlerhafte Angabe von GMX Nutzername und Passwort

Sollte der Anmeldevorgang bei GMX scheitern, so kann das mehrere Gründe haben. Jedoch kann man in der Situation bestimmte Aspekte überprüfen, um sicherzustellen, ob man die Daten in die entsprechenden Felder korrekt eingetragen hat. Es kann sein, dass entweder der Benutzername bzw. die Mailadresse zu hastig eingetippt wurden und GMX sie daher nicht erkennen kann. Aus diesem Grund lohnt es sich die besagten Information entweder erneut, diesmal aber bedächtiger einzufügen oder vor allem das Passwort vorab in einem anderem Dokument, in welchem man die Kombination aus Buchstaben oder Zahlen auf ihre Richtigkeit überprüfen kann um sie dann einfach zu kopieren und einzufügen.

Einen anderen Browser für das GMX Login ausprobieren

Wurde ein weiterer Browser auf dem PC installiert, sollte man mit diesem versuchen auf GMX Login zuzugreifen. Es kann sein, dass die dargestellten Probleme alleine mit dem gewöhnten Browser zusammenhängen und die entsprechenden Dienste daher nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können.

Internetverbindung prüfen

Obwohl sich der Vorschlag recht offensichtlich anhören mag, sind die Probleme solcher Art regelrecht miteinander verbunden – die Hard- beeinflusst also die Software. Man muss also neben der Leitung – es kann sein, dass die Kabel defekt sind – auch den Router prüfen oder neustarten. Um das genau feststellen zu können, sollte man beides an einem anderen Rechner ausprobieren. Werden keine Störungen erkennbar, liegt die Ursache für die Störung in einem anderen Bereich.

Vergessenes Passwort

In dem Fall, dass der Nutzer sein Passwort vergisst, bietet GMX eine geeignete Lösung für die Unannehmlichkeit. Achtung! Man sollte nicht versuchen das Passwort, obwohl die Meldung den Kontoinhaber davor warnt, mehrmals falsch einzugeben. Nach mehreren Versuchen wird der Account gesperrt und man muss den Router neustarten, damit die IP Adresse für die Webseite neu gelten kann.

Auf der Webseite von GMX findet man unter dem Passwort-Eingabefeld die Anzeige „Passwort vergessen“. Man muss nun lediglich darauf klicken, worauf man zu einer anderen Seite geleitet wird. Hier muss man nun die Email Adresse eingeben und mit dem Sicherheitscode bestätigen. Innerhalb einiger Minuten wird man eine Wiederherstellungsmail erhalten, mit der man das Passwort neu einstellen kann.

Cookies für das GMX Login erlauben

Ein weiterer Grund für das Scheitern bei der Anmeldung, kann in den Cookies liegen. Diese Dateien werden von einigen Seiten für die fehlerhafte Arbeit gebraucht, um bestimmte Nutzerinformationen zu speichern und einzusetzen. Sind diese nicht in dem benutzten Browser erlaubt, kann es gelegentlich zu den dargestellten Defekten führen. Um zu den Cookies zu gelangen, muss man bei Firefox entweder in die Browser Einstellungen gehen und dort nach dem Punkt „Datenschutz“ Ausschau halten oder folgendes

about:preferences#privacy

in die Adresszeile tippen. Dort muss im Punkt „Seitenelemente blockieren“ auf „Standard“ gestellt werden. Entscheiden sich die Leser für benutzerdefinierte Einstellungen, so dürfen sie das Häkchen nicht bei „Cookies“ setzen.

Nutzt man Google Chrome, muss man zuerst die Einstellungen und dann die Option „Inhaltseinstellungen“ wählen. Dort wird man die Cookies erlauben können, wobei sich diese auch in der Ansicht „Erweitert“ befinden können. Auch bei Chrome gibt es eine alternative Methode, um zu den besagten Daten zu gelangen. Dafür muss man Folgendes in die Adresszeile eingeben:

chrome://settings/content?search=inhaltseinstellungen

Auf Updates achten

Auch vergessen des Öfteren die Nutzer den benutzten Browser auf den neusten Stand zu bringen. Die Updates sorgen aber nicht nur für nicht rechtzeitige Ablenkung vom Computerumgang, sondern bieten auch mehr Schutz und bessere und bequemere Qualität der Arbeit mit dem Browser. Außerdem konnte man feststellen, dass GMX auf bestimmte Verschlüsselungsprotokolle verzichtet und daher einige Funktionen nicht vonstattengehen können, darunter auch der Login. Es ist daher ratsam die letzte Browser Version herunterzuladen.

allestörungen.de

Merkt man bei dem Aufrufen von GMX, dass die Seite entweder sehr langsam oder gar nicht lädt, dass bestimmte Inhalte oder Felder nicht angezeigt werden und stattdessen verschwunden sind, liegt die Schuld in solchen Situationen womöglich nicht an dem Nutzer, sondern an der Verwaltung der Webseite selbst. Um das in Erfahrung bringen zu können, muss man zuerst eine andere Seite ausprobieren, zum Beispiel Google oder YouTube. Stellt man fest, dass diese einwandfrei funktionieren, kann man mit Sicherheit sagen, dass eine Störung exakt bei GMX liegt und nicht an der Verbindung, dem Browser oder sonstigen Aspekten. Um zu erfahren, was es mit der Seite auf sich hat, besucht man die Seite allestörungen.de. Auf dieser werden die neusten Informationen zu den populärsten Online Diensten angezeigt, darunter auch Meldungen zu eventuellen Störungen und wie man diese umgehen bzw. bekämpfen kann. In meisten Fällen handelt es sich um den Ausfall oder Wartungsarbeiten. Dann kann man nur abwarten, bis die Seite wieder laufen kann.

GMX Service erreichen

Aber was kann man tun, wenn man keine Zeit hat, um einfach abzuwarten? In diesem Fall kann man versuchen den GMX Service zu erreichen und dort nachzufragen woran das Problem liegt, ob man es selbst, von Zuhause aus beheben versuchen sollte oder wie lange die Wartungsarbeiten noch dauern werden – es kann sein, dass man in dieser Zeit schnell eine andere Email Adresse anlegen könnten, wobei die Reparaturarbeiten in der Regel nicht so lange dauern. Um Kontakt mit GMX aufzunehmen kann man entweder die kostenpflichtige Hotline (man findet unter anderem Angaben über 3,99 Euro) anrufen – 0900 1000 877 – oder als Pro- und TopMail-Nutzer die Nummer +49 721 960 58 22 wählen – bei dieser wird man den von dem Anbieter festgesetzten Preis für Festnetzkommunikation zahlen. Alternativ und günstiger kann man den FAQ Bereich zu dem Thema durchsuchen oder auf die offiziellen sozialen Netzwerke des Unternehmens einen Blick werfen. Dort findet man häufig die neuste und wichtigste Information zu dem Server.

Mail-Client

Anschließend muss der Nutzer überprüfen, ob die Störung nicht mit seinem Mail-Client in Verbindung steht. Macht man von solchen Diensten wie Outlook oder Thunderbird auf dem Smartphone Gebrauch, können diese unter anderem die Arbeit von GMX beeinflußen. An dieser Stelle ist es ratsam, den Mail Versandt mithilfe von www.gmx.net auszuprobieren, also separat von den besagten Programmen. Sollte das ohne Weiteres funktionieren, liegt das Problem tatsächlich an dem Mail-Client. Nun muss man neben den Login- auch die POP3-Daten bzw. die IMAP-Daten prüfen. Diese müssen wie folgt aussehen:

Posteingang:

Server: pop.gmx.net (bzw. imap.gmx.net)

(bzw. imap.gmx.net) Port: 995 (für IMAP-Nutzer: 993)

(für IMAP-Nutzer: 993) Verschlüsselung: SSL-Verschlüsselung

Postausgang:

Server: mail.gmx.net

Post: 587

Verschlüsselung: STARTTLS (alternativ auch TLS, wenn STARTTLS nicht verfügbar ist)

Es lohnt sich also einfach die entsprechende App für GMX anzuwenden (für Windows Phone, Android oder iOS), anstatt sich auf andere Mail-Verwalter zu verlassen.