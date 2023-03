MagentaTV (Box) Anleitung und Handbuch in Deutsch zum Download – MagentaTV ist das neue TV- und Streaming Angebot der Telekom und besteht im wesentlichen aus einer App, die mit vielen gängigen Geräten zusammenarbeitet und den Zugriff auf eine ganze Reihe von eigenen Diensten der Telekom und auch den Angeboten von Fremdanbietern bietet. Die Nutzung ist dabei auch unabhängig vom einem Fernsehanschluss möglich, es reicht in der Regel ein stabiler Internet-Anschluss um MagentaTV nutzen zu können. Die Telekom schreibt zu den Einsatzmöglichkeiten:

MagentaTV auf dem Smartphone, Tablet, TV und im Browser schauen.

Auf dem Fernseher via Amazon Fire TV oder Google Chromecast schauen.

Auf deinem Smartphone oder Tablet via App schauen.

Im Browser on demand auf web.magentatv.de schauen.

Dazu bietet die App einige Features, die man vom normalen Fernsehen nicht kennt. Derzeit kann man MagentaTV in den ersten 30 Tagen kostenlos testen und auch wieder kündigen, falls man mit dem Dienst doch nicht zurecht kommen sollte. Vergleichbare Probemonate kennt man auch von anderen Diensten beispielsweise von Netflix oder DAZN.

Die Einrichtung und auch die Nutzung ist dabei vergleichsweise einfach und sollte auch für unerfahrenen Nutzer wenig Probleme bereiten. Dennoch gibt es von der Telekom auch eine Reihe von Unterlagen dazu, die bei der Einrichtung und allgemeinen Problemen weiter helfen.

MagentaTV Anleitung und Handbuch in Deutsch zum Download

Die Telekom bietet auf der eigenen Webseite die deutschen Anleitungen zu MagentaTV als kostenlosen Download (PDF) an. Je nach genutzter Technik kann sich die Anleitung aber ändern. Teilweise ist die MagentaTV App auch bereits direkt auf dem TV vorinstalliert, dann kann man der normalen Anleitung zur App folgen:

Daneben bietet die Telekom auf der Support-Seite von MagentaTV auch noch eine Reihe von Downloads und Anleitungen zu den unterschiedlichen Anschlussarten an – je nachdem, ob man MagentaTV per Glasfaser oder Sat nutzt, gibt es noch einige Besonderheiten, die man beachten sollte. Wer also vor allem mit den Anschluss von MagentaTV Probleme hat, sollte in diesem Bereich prüfen, welche Lösungen die Telekom speziell für den eigenen Internet-Anschluss anbietet.

Bisher fehlen allerdings Drittanbieter-Angebote in diesem Bereich. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch von Fachverlagen Anleitungen und Hilfestellungen zu diesem Angebot gibt.

Video: Was ist MagentaTV